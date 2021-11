La China Suárez con Alejandro Fantino: “A los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a mis hijos”

Después de varias semanas sin hablar, la China Suárez rompió el silencio de forma pública y dio a conocer detalles importantes de su vida y del escándalo que sacudió el entorno de los involucrados. La nota se emitió ayer por la noche y la conducción de dicho especial estuvo a cargo de Alejandro Fantino. Solamente pudo ser visualizado por una de las plataformas digitales pagas.

La semana pasada Wanda Nara tuvo la oportunidad de hablar sobre el escándalo, en el cuál su marido Mauro Icardi estaba involucrado, con Susana Giménez y recién hoy se podrá ver de manera completa en la plataforma Paramount+.

“Vamos a charlar un rato, a disfrutar, a conversar, me contás un poco de tu vida, de tus cosas... aparte, no estás en ningún quilombo, nada”, empezó con un chiste Fantino. La actriz se rió pero se no dejó de responderle: “¡Yo nunca! Yo siempre 'perfil bajo', como me decían siempre en mi casa”.

“Trato de ver todo como si fuera desde arriba, como si saliera de mi cuerpo para ver todo lo que está pasando afuera y decir: 'Lo más importante, que es la salud, lo tenemos. El resto se puede arreglar'”, comenzó la China. A su vez, la actriz contó que siempre trata de hacer autocrítica y saber si lo que está haciendo está bien o hay algo por cambiar: “Obviamente, tengo autocrítica y pienso y a la noche digo: '¿qué podría cambiar?' o me escucho hablar y digo: 'Sueno muy soberbia, yo no soy así', pero pienso que es un método de defensa. Tengo momentos. A veces lo llevo mejor y hay momentos en los que sufro más”.

Con respecto al mensaje que escribió en redes sociales la actriz señala que siempre fue muy política y no necesitó que nadie le escriba nada “a mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad”. En un momento Fantino le pregunta si en algún momento la pasó mal y ella le responde que sí, pero no tan mal como muchos pensaban “había gente que me escribía y me daba el pésame”.

“¿Hubo gente que defraudó en este momento?”, consultó Fantino. “Sí. Cuando alguien te defrauda, es porque no esperas que sea así. Que vos puedas pensar que pueda haber amigos que te banquen más o menos, es una cosa. Pero tengo a la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos, de verdad”, respondió.

De inmediato, los dichos de la actriz apuntaron a la pelea con Paula Chávez. Aún así, sin nombrarla señaló: “No sé si pública. A mí me importa más la vida real. Sí, sí, sí. No era de mi círculo más íntimo, por eso no puedo decir que me haya afectado tanto”.

“Siempre se les pide explicaciones a las mujeres. La que está con más de uno y sale con más de uno: 'Es puta'. Es constantemente una etiqueta. Y después está el machismo en mujeres, que es tremendo”, expresó la actriz.

En modo de consulta, Fantino le preguntó cómo le gustan los hombres y ella sin mediar palabra indicó que le gustan los hombres introvertidos y no los que son el centro de atención en una fiesta: “Los hombres me han dicho mucho que tengo cara de or...”.

Para finalizar la China fue consultada por su relación con sus exparejas: “Me llevo bien. Es condición sine qua non. Es una responsabilidad muy grande tener un hijo. Los chicos no pueden pagar las peleas de los grandes o las diferencias. Tengo el ejemplo de mis papás. Me llevo muy bien con Laurita Fernández y con Pampita. Tengo la mejor. Cuando hay chicos de por medio, pasa el tiempo, y hay una vida real que la gente no la conoce”.

“Es raro que yo diga esto, porque siempre estuve de novia. Me gusta la soledad, pero me gusta mucho también estar de novia. Soy enamoradiza. Y confío y apuesto...”, finalizó. (NA)