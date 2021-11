El resultado que puso a Sociedad Sportiva en línea con la historia

Sociedad Sportiva se quedó este sábado con el tercer puesto de la duodécima edición del Regional Pampeano de rugby.

En un partido disputado bajo la lluvia, sobre todo en el primer tiempo, el XV bahiense derrotó a Los Cardos de Tandil por 22 a 19 en La Carrindanga.

Luego de un arranque adverso Las Palomas lo empataron con try de Matías Stalldecker (convertido por Ignacio Ficcadenti) y pasaron al frente con otro try del primera línea para el 12-7 a los 46m.

A pesar de jugar con uno menos por la amarilla a Mariano Rabitti a los 55m., el equipo visitante recuperó la ventaja en el marcador con un try de Bautista Bayerque (convertido) a los 58m. (14-12).

Sportiva, que cambió su primera línea al iniciar el complemento, ganó solidez en el scrum y a los 64m pasó al frente otra vez gracias a un try penal (19-14).

Casi sobre el final del partido el medio scrum Ignacio Ficcadenti le dio 3 puntos más a los locales mediante penal (22-14, a los 78m.), aunque no estuvo dicha la última palabra.

En un avance del conjunto verde a los 81m llegó el try de Cardos vía Franco Michelini (22-19). Si bien la visita eligió no patear para mantener viva la pelota, el juego no entregó mucho más.

Con este resultado Sociedad Sportiva consiguió su séptimo podio en el historial del torneo. De acuerdo con la temporada, la definición se produjo con partido por el 3º lugar como hoy o bien por sumatoria total de puntos.

El certamen se definirá mañana con la gran final entre Sporting y Mar del Plata Club, que será televisada por Directv Sports+ (canal 613) a partir de las 16.15.