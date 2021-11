Confirman que el boleto de colectivo tendrá un aumento "que rondará el 20 %"

El secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos del municipio, Tomás Marisco, anunció hoy un nuevo aumento en la tarifa de colectivos que “rondará el 20 %” y que se pondrá en vigencia en los próximos días, como consecuencia de la activación de una cláusula gatillo para compensar los costos inflacionarios entre mayo y diciembre.

“El próximo aumento no es el corriente de estudio de costos, como todos los años, sino que éste se hizo de arrastre de un año atípico como 2020. No hubo aumento entre diciembre y marzo de este año, sino que se hizo a mitad de año. Por ende en diciembre hay un aumento que entra por cláusula gatillo, que no es un estudio de costos total sino que es una formula más acotada, en la que se ponen tres o cuatro conceptos”, explicó Marisco en el programa Panorama, de LU2.

El funcionario precisó, además, que “la ordenanza estipula que (el reajuste) es en diciembre. Entiendo que será un acompañamiento de la inflación entre mayo y diciembre”.

“No quiero aventurar porcentajes, pero calculemos un promedio del 3 % mensual multiplicado por seis o siete meses. Rondará el 20 ó 20 y pico %”, estimó.

Consultado además acerca del nuevo cuadro tarifario en el servicio de taxis, confirmó que “entrará en vigencia cuando lo promulgue el intendente, que va a ser el lunes que viene, así que entiendo que (la suba) será a partir del 1 de diciembre”.

Marisco admitió que “no son noticias gratas, pero no podemos desconocer el tremendo aumento de costos en lo que tiene que ver con el costo automotor, de insumos básicos para el funcionamiento, que ha sido tremendo. En algunos casos ha sido de más del 100 % y todavía viene planchado el tema del combustible”

“Estos aumentos que se dan vienen acompañando un proceso inflacionario”, remarcó.