Pueyrredón mandó un mensaje: ahora también gana cuando no juega bien

"Las fechas pasan y seguimos estando ahí, es una realidad".

Comenzó anoche la segunda rueda del torneo local de básquetbol de primera división en la rama masculina y uno de los punteros sigue siendo Pueyrredón.

El auriazul le quitó el invicto a Leandro N. Alem en el Daniel Lacunza (5-1), al imponerse por 80 a 75 gracias a lo producido en el complemento.

"No tuvimos un gran partido, estuvimos desconectados de entrada, trabados en ofensiva y flojos en defensa. Nos faltaba eso, jugar mal algún día y ganar. Veníamos jugando algunos partidos a gran nivel y cuando no lo pudimos hacer, perdimos. Hoy hicimos un buen último cuarto, no hay nada más positivo para rescatar ante un Alem diezmado", analizó Fabricio Piccinini.

El equipo de Piccinini es, junto a Estudiantes, el de mayor goleo a favor con 84,4 por juego

Pese a que largó abajo (3-10, con 0-4 t3 y 1-8 t2), el dueño de casa se fue acomodando en base a lo aportado por Felipe Mandolesi y cerró el 1C con un costa a costa en 4s de Octavio Cancellarich (18-15).

Pueyrredón fue muy dependiente de lo ofrecido por Segundo Vasconcelo en ataque, ya que el local colapsó la pintura y apretó los dientes cada vez que Tomás Bruni salía a recibir.

Más aún, el local acertó un par de bombas en el 2C que marcaron el rumbo. La primera, vía Valentín Cortés, para responder a un triple de Vasconcelo. La segunda, en las manos de Juan Cruz Mambretti, para desarticular una defensa en zona que dispuso Piccinini.

"Todas las fechas son diferentes y el equipo aprende y crece. Es lo que voy a remarcar en el vestuario, necesitábamos un partido en el que no nos salga nada y no nos caigamos o nos ganen de prepo. Si falta básquet o no la metemos no pasa nada, pero la actitud tiene que estar. Y esta vez salimos con otra actitud al segundo tiempo", detalló el entrenador.

Gigena espera que pase Cancellarich para desprenderse de la bola

Si bien es cierto que la visita cambió su cabeza de cara al complemento, Alem estiró su liderazgo en gran parte del 3C e incluso logró su mayor ventaja allí: 56-45, a 3m51, cuando Cancellarich forzó y se ganó viajes a la línea.

Al repertorio inicial, el equipo de Mauro Polla le sumó un interesante pasaje de Alan González en el juego interior. Sin embargo, empezó a sufrir con las faltas acumuladas al tiempo que la visita crecía y Bruni (finalizó con 2-10 t3, 3-8 t2, 8-13 t1, 6 asistencias y 2 recuperos) se convertía en amenaza.

"Hubo un cambio general, pero lo de Tomás se notó mucho. Le pedí que vaya para adelante y deje de jugar tan liviano y solamente al tiro, y lo cumplió. A veces forzó situaciones, pero Alem estaba muy cerrado", admitió Piccinini, que anoche no contó con los bases Agustín Pedro y Santiago Segal, por lesión.

Tras la máxima, Pueyrredón cerró el 3C con un parcial de 10 a 1 que incluyó seis tantos del escolta formado en Argentino.

Alem salió de ese apremio con un triple de Loos (1-7 t3) y arrestos individuales de Cancellarich (1-4 t3, 7-14 t2, 12-16 t1), aunque luego perdió al atlético Cortés y a Mambretti (ambos con cinco personales), careció de conducción (Patricio Zapata emigró a Central Entrerriano) y se quedó sin alternativas (tiene afuera a Santiago Pascual, suspendido).

Cortés festeja el doble y la falta que le sacó a Agustín Fernández

Ese panorama fue bien aprovechado por la visita, en el momento justo.

José Belleggia lo mantuvo en juego. Y una acción de doble y falta, primero, y un triple frontal de Vasconcelo, después, dejaron al auriazul al frente, de manera definitiva: 65-67, a 4m28.

Tras cartón, Pineda y sus 41 años robaron una pelota en defensa, corrieron la cancha y asistieron a Bruni para poner el marcador 67-72 con 3m23 por delante.

El envión anímico —y el rumbo de partido— se concretó con un doble "en contra" de Walter Gigena, quien intentó interceptar un pase de Pineda y envió la pelota a su propio aro (68-74).

"No miré cómo salió Napostá —admitió Piccinini sobre el otro puntero—. Si soy sincero, miro más cómo salen los de abajo porque queremos estar entre los ocho primeros. Esta era una fecha para que se empiece a separar un poco la tabla".

Agustín Fernández busca una salida ante la presión de Gigena

"El torneo está muy parejo y muchas veces nos trabamos o las cosas no nos salen, así que hay que tener tranquilidad sabiendo que hay que jugar bien todos los partidos porque si no lo vamos a pagar caro", subrayó el DT.

Las fechas pasan y Pueyrredón se mantiene en lo más alto. Esta vez, luego de una noche deslucida.

Síntesis

Leandro N. Alem (75): Octavio Cancellarich 29, Walter Gigena 5, Felipe Mandolesi 9, Santiago Loos 6, Valentín Cortés 10 (Fi); Juan Cruz Mambretti 3, Emiliano Sombra 3, Ramiro Lorenzo 0, Alan González 10 y Marcos Martelli 0. DT: Mauro Polla.

Pueyrredón (80): Segundo Vasconcelo 28, Tomás Bruni 20, Pedro Pérez Pavón 0, José Belleggia 14, Juan Pedro Hollender 10 (Fi); David Pineda 6, Agustín Icasto 0, Agustín Fernández 0 y Juan Scattolini 2. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Leandro N. Alem, 18-15; 41-33 y 57-55.

Tiros libres: Leandro N. Alem, 21-27 y Pueyrredón, 24-32.

Cinco faltas: Mambretti, Cortés (LNA) y Hollender (P).

Árbitros: Horacio Sedán, Nicolás Larrasolo y Ariel Di Marco.

Estadio: Daniel Lacunza.