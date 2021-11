Gallardo y su continuidad o no en River: "Será la decisión más difícil de mi vida"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo reconoció tras el título alcanzado por su equipo en la Liga Profesional que resolver el camino tomará después del vencimiento de su contrato el mes próximo será "la decisión más difícil" de su vida.



"Mi mamá me acompañó siempre mientras pudo caminar. Se sentaba en la Belgrano. Falleció hace siete años y hoy es un día muy especial por ella también", empezó confesando Gallardo al abrir su corazón a las transmisiones oficiales del partido con Racing, que los "millonarios" ganaron por 4 a 0 para consagrarse campeones con tres fechas de anticipación.



"Lo compartí este título en la cancha con mis hijos, que son lo más importante que tengo, y también con mi padre, que está muy nostálgico y es un fenómeno", prolongó su emoción el "Muñeco".

Luego aseguró sentirse "muy orgulloso de estar en este lugar y haber vivido" lo que vivieron: "Por eso se me llena el alma de emociones, ya que fue muy difícil llegar a esto.



"Todo lo que pasamos fue un montón, con siete años de un gran desgaste donde hoy ganaste y mañana tenés que volver a hacerlo", añadió.



"Pero quiero aclarar que es la primera vez en que mi vínculo con el club está terminando y le di todo hasta hoy, por lo que merezco replantearme si mantener algo tan fuerte con esta institución, ya que debo tener la energía como para hacerlo. Por eso voy a replanteármelo seriamente. Será la decisión más importante de mi vida", acentuó.



"Porque acá se armó un equipo con muchas situaciones adversas y eso nos puso permanentemente a prueba. Por eso aparecieron los chicos y los grandes que estaban más relegados para poner la cara y exigirnos a nosotros que estábamos al frente", resaltó.



Gallardo aclaró que con su grupo de trabajo siempre se manejaron genuinamente, "sin perder la esencia, porque acá nada es por arte de magia".





"Somos un gran equipo de gente que está detrás de todo esto, trabajando día a día, y hay que estar orgulloso de todas ellas", precisó.



El técnico enfatizó: "Siempre fuimos muy competitivos en el plano internacional y tratamos de ser coherentes con las necesidades del club por saldar esa deuda internacional que había cuando llegamos a la dirección técnica, aun cuando yo no sabía si esa sería mi vocación en aquel momento".



"Por eso este logro es de todos, en especial de los jugadores, también de la gente que esta noche pudo estar para festejar después de la pandemia, a la que le pudimos dar otra alegría y que, me contaron, fue a copar el Obelisco apenas nos consagramos", resaltó Gallardo.



Para el final volvió a resaltar a sus dirigidos "porque esta conquista se concretó porque hay un grupo de jugadores que no le escapan al esfuerzo, con mucha responsabilidad y gran sentido de pertenencia".