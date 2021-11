Turismo: en los destinos de la región se entusiasman con un verano récord

Audionota: Gino Mondino (LU2)

A un mes del inicio del verano, los destinos turísticos de la región están vislumbrando una temporada estival que podría ser récord en cuanto al movimiento de turistas.

“Las expectativas son inmejorables. Todos los indicadores que solemos observar nos marcan que va a ser una gran temporada. Los niveles de reserva son muy elevados”, dijo a La Nueva. Franco Gentili, secretario de Turismo de Monte Hermoso.

“En esta segunda mitad del año, con el levantamiento de las restricciones por la pandemia, tuvimos fines de semana con mucha gente. Este fin de semana largo es un ejemplo: esperamos a miles de turistas y residente. Ese fue el primer indicio. Y el segundo son las reservas de alojamiento: hoy intentar conseguir algo para enero está muy complicado”, detalló.

Las inmobiliarias –dijo- tienen ya “altísimos niveles de ocupación” desde los últimos días de diciembre.

“Para esa última semana, que incluye a los festejos de Año Nuevo, ya es casi imposible conseguir algo libre”, enfatizó el funcionario.

Gentili dijo que se percibe que la gente “está muy necesitada de tener un verano a pleno”, y por eso “hay expectativas de que esta sea una de las mejores temporadas de los últimos años”.

“A esto se suman factores que han ayudado mucho, como el dólar alto y el programa PreViaje, que devuelve hasta el 70% del monto gastado. Quienes han adherido a este plan del gobierno nacional están muy contentos”, indicó.

El titular de la cartera turística reveló que, a tono con la demanda, Monte Hermoso intentará tener un programa de actividades, shows, recitales y propuestas “similar a los que había cada verano antes de la pandemia”.

“Vamos a dar inicio a la temporada con la clásica Fiesta de la Cerveza, luego vendrá la Fiesta de Año Nuevo –que ya estamos planificando- y, a partir de enero, volverán los recitales en los paradores playeros, las obras de teatro y shows del Centro Cultural, las propuestas del anfiteatro de la Peatonal Dorrego y los eventos deportivos”, enumeró.

“La idea es retomar nuestro calendario turístico, con la salvedad de que priorizaremos todo lo que se pueda hacer al aire libre para disminuir la posibilidad de contagios”, añadió.

Se viene la Fiesta de la Cerveza

El primer evento confirmado de la temporada 2021/2022 en Monte Hermoso será la Fiesta de la Cerveza, un clásico de cada diciembre en el balneario que el año pasado no se pudo realizar por la pandemia.

El patio cervecero -del que tomarán parte más de una decena de beer-trucks y food-trucks- se instalará en la esquina de la plaza parque General San Martín donde se cruzan la calle Pedro de Mendoza y la avenida Bahía Blanca. Será desde el viernes 10 al domingo 12 del mes próximo.

Allí habrá mesas, sillas, livings y un escenario en el cual tocarán Dante Spinetta, Cruzando el Charco, Big Mamma y Escuálidos, entre otras bandas. También se presentarán los discjockeys Dinkel y Nickson.

“La expectativa es grande porque es la primera gran fiesta que tendremos desde inicios de 2020, antes de que comenzara la pandemia”, indicó Franco Gentili, secretario de Turismo.

En cuanto a la Fiesta de Fin de Año, el funcionario señaló que aún está en etapa de planificación, aunque confirmó que está garantizada. “Para nosotros esa fecha es muy importante”, dejó en claro.

La seguridad, un atractivo en alza

El titular de Turismo de Coronel Rosales, Bernardo Amor, señaló que en Pehuen Co y los otros balnearios del distrito también se espera una temporada muy buena.

“El fin de semana largo anterior (el del 8 al 11 de octubre) tuvimos una muy buena convocatoria y para este fin de semana prevemos una afluencia propia del inicio de la temporada alta. Esperamos a mucha mas gente que el verano pasado, así que el punto de comparación será el verano 2019... y creo que lo vamos a superar porque la gente va a buscar los destinos de sol y playa”, dijo.

El funcionario detalló que durante el último fin de semana largo -que se extendió del 8 al 11 de octubre- la afluencia creció un 55% respecto de la registrada en el mismo período de 2019.

“Otro indicio son las reservas -añadió-. Hoy ya casi no quedan plazas libres desde el 15 de diciembre hasta el 20 de enero. Estamos hablando de 30 días con todo prácticamente lleno. Esto habla a las claras de que la temporada va a arrancar antes y se perfila mucho mejor que la de hace dos años”.

El fin de semana largo de octubre se registró un 55% más de turistas en Pehuen Co que en el mismo período del año 2019.

Amor destacó que hay un cambio notable en las preferencias de los turistas, lo que potencia a los destinos más chicos.

“7 de cada 10 turistas nos elegían antes por las playas y la tranquilidad, pero las últimas encuestas muestran que 5 de cada 10 nos eligen por la seguridad. La gente hoy prioriza que no haya robos, delincuencia o estafas en los alojamientos, pero también que no haya riesgo de contagio porque no hay grandes aglomeraciones”, reveló.

“El turista, cada vez más, considera a la seguridad como un factor clave a la hora de elegir un destino. Y eso provoca que nos elija nuevo público. El fin de semana largo de octubre, de 600 visitantes que encuestamos, 300 venían a Pehuen Co por primera vez”, añadió.

Amor indicó que el valor del dólar también será un condicionante que revalorizará a los destinos locales.

“Turistas de la Patagonia norte y centro, que antes pasaban por nuestra zona y quizá seguían para otras playas o incluso se iban a Brasil, hoy empiezan a buscar destinos alternativos más cercanos, seguros y económicos como Pehuen Co”, remarcó.

“En definitiva, yo creo que todos los destinos de la costa atlántica bonaerense van a trabajar muy bien este verano”, agregó.

A diferencia de lo que dispuso Monte Hermoso, el municipio de Coronel Rosales decidió no hacer grandes eventos masivos durante el verano, sino localizados y sin promover aglomeraciones.

“No están en nuestros planes eventos como la Fiesta de Año Nuevo, en la que recibimos a 5 o 6 mil personas. Queremos ser cautelosos al respecto”, remarcó.

Las comarca serrana, a full

En la Comarca Serrana de Tornquist las expectativas para la temporada son “inmejorables” y se basan en los números que vienen teniendo desde principios de año hasta ahora. Desde ese momento, se vienen batiendo récords de ocupación, con un promedio de 84% en el verano y del 97% en julio, y picos del 100% en momentos puntuales.

“Creemos que tendremos una temporada similar a la última -aseguró el secretario de Turismo de Tornquist, Gustavo Sandobal-. De acuerdo con lo que hablamos con prestadores y con las cámaras de turismo de las distintas localidades, ya hay un alto porcentaje de reservas e, incluso, algunos complejos ya tienen los fines de semana completos para enero”.

A esto se suman las perspectivas para las fiestas de fin de año. “Para esa fecha está todo prácticamente vendido”, detalló.

“Estamos muy bien. Y competitivos porque, si bien se evalúa una pequeña suba en los valores debido a la situación que está atravesando el país, los precios se han mantenido en los últimos tiempos”, aclaró.

El funcionario destacó también que se viene observando “una demanda turística interesante” durante los días de la semana, con porcentajes de ocupación generales de entre el 30 y 40%. Esta, aclaró, es una situación que antes no se daba.

En cuanto a este fin de semana largo, destacó que el jueves ya se contaba con un 90% de reservas, a lo que se sumaban muchas consultas de último momento en las oficinas de informes.

“Creemos que vamos a tener nuevamente todo ocupado. Incluso, ya se produjo el rebalse y el reenvío de turistas hacia otras localidades de la zona”, aclaró.

En diciembre abre el Parque Termal de Carhué

“Todavía no tenemos números, pero por lo que estamos hablando con los prestadores, las perspectivas son positivas, sobre todo por la forma en que vienen aumentando las reservas”, dijo a “La Nueva.” la titular del área de Turismo de Adolfo Alsina, Vanesa Neubauer.

La funcionaria destacó que todavía se está organizando el calendario y cerrando algunas fechas, sobre todo las vinculadas con el aniversario de Carhué, la Fiesta del Turismo Termal y los carnavales. A esto se suma que el 10 de diciembre volverá a abrir sus puertas el parque hidrotermal.

“Habrá muchas cosas, como eventos deportivos, distintas actividades de aventura, travesías en kayak y las tardecitas de música en la playa. Sin ir más lejos, el próximo domingo 28 tendremos la Vuelta al Lago Epecuén, y ya no podemos aceptar más inscriptos. Creo que todo va a andar muy bien”, resaltó.

Por otro lado, resaltó que el último jueves ya había un promedio de reservas del 80% para este fin de semana largo.

“Estimamos que va a ser muy bueno, como todos los que venimos teniendo a lo largo del año. Aparte, el sábado se va a festejar el aniversario de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Adolfo Alsina y a partir de las 18 se van a presentar Alex Freire y Kapanga en la plaza, con entrada libre y gratuita”, afirmó la funcionaria carhuense.