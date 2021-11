Elco Daniel Barra hizo historia: "Estos torneos se ganan una vez en la vida"

Nunca es tarde para cumplir los sueños. Elco Daniel Barra puede dar fe. En el footgolf, una disciplina que no para de crecer, se dio el gusto de celebrar un título internacional a los 52 años y nada menos que en Brasil.

El exfutbolista de Bella Vista se impuso en el Open Senior, donde incluso se impuso por encima de encumbrados en la categoría.

Ya con los pies sobre la tierra, le contó a La Nueva. semejante experiencia.

"Fue una sensación increíble. Cuando me dijeron que lo que hice alcanzó por mucho para ganar, la alegría fue aún más grande. Además, los argentinos que iban terminando se venían al costado a ver y me iban haciendo señas. Y, cuando llegamos al último hoyo, me dijeron que había ganado mínimo por cinco golpes y significó una gran alegría. Además, haberlo logrado en Brasil, con todo lo que eso significa, fue todo perfecto. Nunca me lo hubiese imagino...", declaró aún emocionado.

"Sinceramente, pude ganar un torneo más que importante, el segundo en la escala mundial y no me lo voy a olvidar más", amplió el deportista, quien cumplirá 53 pirulos el 1 de diciembre.

--El esfuerzo valió la pena. ¿O no?

--Qué te parece. Hice muchos kilómetros manejando sólo. Son torneos que se ganan una vez en la vida porque es algo casi imposible. Además, fui solo, volví solo, festejé solo en el auto…Fue todo una locura.

--Estos son los ejemplos que hacen que el footgolf siga creciendo.

--Por supuesto. Hay mucha gente en Bahía que no se ve y siempre aportan su granito de arena para ello. Esto también es un mimo para los que están haciendo crecer esta actividad. Esa gente se sentirá, quizás, como estoy yo hoy: feliz, muy feliz...

--¿Cómo fuiste llevando el torneo? ¿Cuándo te diste cuenta que se podía dar el título?

--Tuve la suerte de jugar el día sábado con el campeón del mundo de footgolf, Matías Perrone. Los cruces son por sorteo y justo me tocó con él que todo el mundo quiere enfrentarlo porque es un fenómeno. También me tocó un brasilero que era el campeón de Brasil. Dos campeones de movida. Además, en el grupo estaba Juan Ruíz, un gran jugador de Mar del Plata.

"En el sorteo justo me tocó con Matías, a quien todos quieren enfrentarlo porque es un fenómeno. También me tocó un brasilero que es el campeón de Brasil. Dos campeones de movida. Además, en el grupo estaba Juan Ruiz, un gran jugador de Mar del Plata. Afortunadamente, hice tres birdie seguidos en los primeros tres hoyos. Matías hizo un boggie, un birdie y un par, así que ya de movida le saqué tres golpes. Incluso, él me iba diciendo por donde jugar la cancha porque había practicado el día anterior. Un fenómeno, me ayudó muchísimo pese a ser rivales en ese momento y no por algo es el número uno del mundo. Ese sábado llegué al hoyo 18 con un score de -8 y Matías en un score de -1. En el hoyo 17 se acercó y me dijo “¡No puedo creer lo que estás jugando, algo tenés!”. Me había esforzado mucho las semanas previas a viajar, metiendo mucha práctica en el putter y en el approach, principalmente.

--Que el campeón del mundo te diga eso imagino que debe alimentar la confianza…

--Me ayudó mucho en eso. Después fuimos hablando de otras cosas y es un tipazo. La verdad que creía que él llegaba, jugaba, ganaba su plata y se iba. No es así, para nada. Hizo mucho por otros jugadores, respondiendo consultas y demás.

--Bueno, eso es también el ADN del footgolf.

--Es así. Nosotros, como grupo en Bahía, festejamos si perdemos o ganamos. Si estamos aburridos, también festejamos, jaja.

--Además estás 33° en el ranking nacional…

--Sinceramente, lo descuidé un poquito. Falté a dos o tres torneos importantes y, al no sumar puntos, me fui alejando un poco en el ranking de la Federación. Pero estar 33º a los 52 años y ganar un torneo senior en Brasil no es para quejarse.

"Con Wilson"

--¿Alguna vez soñaste con algo parecido a esto?

--No, la verdad que no, ja, ja. Fue algo único e irrepetible. Ya está adentro.

--¿Para quién está dedicado?

--Para la familia y el grupo de footgolf de Bahía. Me mandaron una interminable cantidad de mensajes que te llenan el alma y, trayendo el dicho “cosecharás lo que siembras”, te digo que no creí haber cosechado tantos amigos y ahí están. No los pude invitar a todos al asado, pero el agradecimiento siempre está.

--Sin dejar de destacar que fuiste y volviste solo, calculo que festejando al volante…

--Tenía la pelota en el asiento de al lado y era una secuencia que me hacía acordar a Wilson, le hablaba y todo, ja,ja. Fue una locura, la verdad.





La frase

"Acá, en Bahía, está trabajando muy bien la cancha de El Caldén. Va a ser una cancha muy accesible para todos los que se animen a ir a practicar footgolf. Es un deporte muy muy lindo y espero que se siga incentivando".

El número

16. Son los partidos que jugó en la Primera de Bella Vista entre 1989 y 1991 en la Liga del Su. Marcó un gol y vio una roja.