Arcane Acto 2: Con un final extraordinario

por Antonella "Panditapicante" Romano para El Cubil del Mal

Pasaron 10 años desde el acto 1 donde vemos el inicio de los personajes, en el acto 2 nos cuentan el desarrollo de los personajes, sus nuevos pensamientos y acciones que toman. Nos muestran que la ciudad también creció, no solo los personajes. Y que en los bajos fondos de Piltover se desarrolló una corrupción producto de los experimentos de Silco.

La nueva Powder, ahora llamada Jinx tiene episodios mentales que la hacen tomar decisiones impulsivas ya que está atormentada por su pasado, más de cómo la vimos en el acto 1. Caitlyn está buscando pistas de quien podría haber atacado la ciudad, aunque Marcus no quiere que ella se meta en esto (ya que él también está dentro de este problema, aliado de Silco) Es así como llega a la prisión para hablar con uno de los secuaces de Silco y le es dicho que ha sido atacado Por Vi. Ahora Vi es mucho más fuerte y la vemos aliarse con Caitlyn en busca de su hermana.

Jayce ahora como consejero,ha podido crear los portales Hextech junto con Viktor, convirtiendo a Piltover en la ciudad del progreso y del comercio. Tras el ataque de Jinx proponen cerrar los portales para proteger la ciudad pero las demás personas del consejo se oponen ya que tienen negocios bastante turbios y Jayce no se puede oponer porque depende su vida y su puesto .Muestran a las piedras Hextech estabilizadas y un par de objetos bastante familiares como lo son el brazo mecánico de Viktor y ahora sí los verdaderos guantes de Vi.



Viktor está pasando por una enfermedad y lo vemos pedir ayuda al científico que vimos en el acto 1 que al parecer sobrevivió, imaginamos que le va a pedir que le inyecte la sustancia para así poder sobrevivir. Científico que damos por hecho que es Singed.

La escena que más me pegó del último episodio es cuando vemos que Jinx ya no siente una conexión ni con Silco ni con su grupo y quiere buscar a su hermana porque ahora sabe que está viva. Enciende la bengala mostrando una imagen de ella con los muertos que “carga”. La música, la ambientación, el significado, Me exploto la cabeza.



Vemos el reencuentro de las hermanas super emotivo, vemos otra vez esa conexión entre ellas hasta que Jinx ve a Caitlyn. Terminamos viendo como Vi se da cuenta que su hermana no confía en ella ya que está aliada a un vigilante y que no está en sí. Finaliza la escena donde Vi es raptada por los Firelight y se llevan también una piedra Hextech.



Hoy se estrena el último acto, el 3 ¿Con qué más nos sorprenderá esta gran adaptación?