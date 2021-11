Un joven no vidente se recibió de licenciado en Ciencias Biológicas con 9,35 de promedio

Un joven no vidente recibió esta tarde su diploma en un nuevo acto de colación de grados en la Universidad Nacional del Sur (UNS). Desde la casa de altos estudios destacaron que Sebastián Dop se recibió de licenciado en Ciencias Biológicas con 9,35 de promedio.

Dop, oriundo de Tres Arroyos, habló con "La Nueva." en 2017, cuando cursaba el tercer año de la carrera, para contar su experiencia. "A esta altura aprendí a guardarme el miedo en el bolsillo y resolver las cosas de una u otra manera”, dijo en ese entonces.

Igualmente, Dop le restó importancia al promedio que un estudiante pueda tener: "Tengo un buen promedio, pero no me gusta enfocarme en eso porque creo que los promedios hablan poco de las personas. Si uno se pierde en ver los promedios, se le escapan un montón de otros aspectos que para mí son muy importantes como la calidad humana, la empatía y la capacidad de trabajo en equipo", expresó.

“Pensar eso es un error gravísimo. Hago mucho esfuerzo personal pero no puedo dejar de reconocer toda la buena predisposición de mis amigos. Están siempre. Son los que me salvan. Hay compañeros muy brillantes que tienen menores promedios simplemente porque no se ajustan a la metodología de examen o porque quizás lo suyo no sea acumular datos. Sin embargo, ellos enriquecen todo lo que yo pueda hacer. Vamos codo a codo”, dijo en la entrevista con el diario.

Desde la UNS indicaron más temprano que esta tarde se iban a hacer tres actos, a las 15:30, a las 17 y a las 18:30, en avenida Alem 1253. Destacaron también que en el segundo acto le entregaban el diploma a Mariana Moller Poulsen, quien se recibió con 9,76 de promedio como profesora de Letras y es el mejor promedio de la jornada.