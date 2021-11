Riot Forge es la nueva gran apuesta de Riot Games

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Riot Games no para de sorprender en un momento en el que varias empresas siguen fallando. No solamente siguen disfrutando del éxito de contar con la serie de Netflix mas vista del mundo, si no que se dan el lujo de presentar cuatro increíbles juegos que van a marcar un antes y un después en la interacción entre los personajes de League Of Legends y el público.

A continuación les dejamos un fragmento de la transmisión en vivo con los mejores momentos:

Por un lado nos encontramos con una propuesta super family friendly, que es la historia de Nunu y Willump: Song Of Nunu. Una bella apuesta en la que emprenderemos un viaje en busca de la familia de Nunu. Las inhóspitas tierras de Freiljord no serán desafío para este emblematico dúo.

Por el otro lado tenemos la historia de Ekko contada en un hermosísimo juego 2D, que mezcla vibras de metroidvania con lo visto en Scott Pilgrim vs the World: The Game. La historia que se desarrollara en la ciudad de Zaun nos contara la historia de como Ekko deberá evitar un atentado que pone en peligro la integridad de la misma.

A estos lanzamientos se suman los recientemente publicados Ruined King y Hextech Mayhem. El primero cuenta con una recopilación de distintos campeones del juego que se embarcan en una misión. Con un enfoque en los combates por turno y la posibilidad de administrar los tiempos en los cuales nuestros personajes realicen sus acciones, Ruined King rápidamente se posiciono como uno de los favoritos del genero.

Todos estos juegos están disponibles tanto en PC mediante Game Pass y Steam, como en Nintendo Switch. Algo sumamente particular sabiendo lo reservado que puede ser Nintendo a la hora de sumar mas juegos a sus catálogos. Esperemos que Riot Forge pueda seguir por este mismo camino y nos presente distintas maneras de conocer a nuestros personajes favoritos de League Of Legends.

