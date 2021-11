De Bahía a Italia: tras los pasos de Rafaelle, su bisabuelo nacido en Jesi 

María Corinaldesi, traductora bahiense radicada desde hace un año en Cataluña, en la Costa Brava (donde también lleva adelante emprendimientos gastronómicos) desde su llegada a Europa tenía pendiente visitar el pueblo de su bisabuelo Rafaelle, nacido en Jesi, en la región de Le Marche (en Ancona).

Grande fue su sorpresa cuando al arribar al pueblo, por gestión de un amigo, la recibió el propio alcalde de la ciudad.

“Fue todo muy bonito. Me hizo una recepción, se interesó por la historia, le conté cómo había sido la emigración de mi abuelo y hasta me regaló un libro de la ciudad con fotos”, contó.



Su apellido, presente en los murales del pueblo de Rafaelle.

María había recopilado datos sobre sus bisabuelos: sabía que Rafaelle Corinaldesi había nacido en el pueblo de Jesi, y que en 1901 había emigrado junto a su bisabuela Albina Belelli a Bahía Blanca. Radicados en nuestra ciudad tuvieron 8 hijos, entre ellos, a su abuelo, Emilio Corinaldesi.

"A mi abuelo Emilio le decíamos el abuelo “Chiquita” y me acuerdo mucho de los desafíos que se armaban jugando a las bochas con mi papá y mi otro abuelo.

"Mi abuelo “Chiquita” trabajaba en el campo. Era reservado pero trabajador y le inculcó la cultura del trabajo a su hijo y de ahí, a toda la familia", subrayó.

Su papá y la hermana de su papá, fueron los primeros universitarios de la familia, cumpliendo ese mandato de los inmigrantes de que los hijos pudieran estudiar (como en la obra teatral de Florencio Sánchez, M'hijo el dotor).

Su familia siguió desde Bahía Blanca prácticamente en tiempo real lo que ocurría: con fotos, vídeos en los que María les iba contando como en un reallity todo lo que ocurriría.

"Mis padres tenían la misma curiosidad que yo por conocer un pueblo en la región que se llama casi igual que nuestro apellido: Corinaldo", contó.

“Intenté contactar a la generación que está viva pero no encontré a nadie. Mis padres, en algún momento, hicieron contacto con hermanos de mi bisabuela pero ya no están más”, comentó.



Los bisabuelos Albina y Rafaelle (a los costados) en la boda de los abuelos de María Corinaldesi

“Igualmente me encantó ir a conocer el pueblo. Fue una experiencia interesante, profunda y muy reveladora. Me sentí identificada con muchas cosas: con la forma de hablar, gesticular y moverse, aunque yo no hablo italiano, señaló.

En uno de sus paseos, la llevaron a una casa de té, donde un dato le resultó muy llamativo.

“Nos atendió una chica que trabajaba allí y cuando me escuchó hablar me dijo: ‘¡Sos argentina! Mi abuela era argentina’. Le pregunté de dónde era y me dijo: de Bahía Blanca. Evidentemente el vínculo de Jesi con Bahía Blanca es muy profundo y debe haber mucha gente que tenga sus antepasados en esta ciudad”, remarcó la bahiense de 46 años, que a los 18 se mudó a Buenos Aires a cursar sus estudios como traductora pública de inglés.

María no sabe por qué su bisnonno eligió radicarse en Bahía Blanca, en 1901 pero después de haber conocido Ancona, la ciudad más importante de la región, cerca de Jesi, ensayó una respuesta.



El escudo de la tierra de su abuelo y la alegría de María por acercarse a sus raíces.

“Bahía Blanca y Ancona eran, probablemente, muy similares a principios del siglo XIX: ciudades de tamaño medio, pujantes y con potencial y con importantes puertos, al lado del mar”, reflexionó.

Jesi tiene 40.000 habitantes y es un pueblo productor de cereales, frutas y verduras y posee industrias textiles, papeleras, alimentarias, mecánicas y químicas.

María es hija del Ingeniero Químico Emilio Mario Corinaldesi y de la Doctora en Química Alicia Ayala, ambos egresados de la Universidad Nacional del Sur. Su mamá trabajó como profesora e investigadora en la Universidad hasta que se jubiló. Tiene dos hermanos, Emilio y Juan Ignacio, que viven en Bahía Blanca y una hermana, Ana Clara, en Buenos Aires.