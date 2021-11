Dos periodistas que cubrían elecciones denunciaron ataques sexuales en Casa de Gobierno de Tucumán

Las periodistas de Tucumán Carolina Ponce de León y Mariana Romero denunciaron que desconocidos las atacaron sexualmente mientras realizaban sus tareas en Casa de Gobierno, tanto en las PASO de septiembre como en las elecciones del domingo pasado.

Ponce de León, periodista de radio Universidad de Tucumán, relató ante la Justicia que, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa de las autoridades provinciales y de los candidatos, el domingo 14 por la noche, fue interceptada y manoseada por tres militantes políticos en el Salón Blanco. Añadió que la custodia no sólo no intervino, sino que le pidió que se callara.

Romero, en tanto, contó lo sucedido en su cuenta de Twitter, donde manifestó que "la noche de las PASO me tocó cubrir todo el discurso del gobernador con la mano de un desconocido tocándome con fuerza el trasero. Fue en la Casa de Gobierno. No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera".

La noche de las PASO me tocó cubrir todo el discurso del gobernador con la mano de un desconocido tocándome con fuerza el trasero. Fue en la Casa de Gobierno. No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera. pic.twitter.com/8ClAxwhwkJ — Mariana Romero (@MarianaR31) November 16, 2021

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Repudio

La Asociación de Prensa de Tucumán expresó su solidaridad con las periodistas atacadas:

A través de un comunicado, la Asociación de Prensa de Tucumán expresó su repudió enérgico y solidaridad para con las periodistas Carolina Ponce de León y Mariana Romero que fueron atacadas sexualmente por desconocidos mientras realizaban sus tareas en Casa de Gobierno. pic.twitter.com/65ZrgRvW2o — Asociación de Prensa de Tucumán (@APT2018) November 17, 2021

También el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) repudió lo sucedido y reclamó al Poder Judicial de Tucumán que esclarezca el ataque.