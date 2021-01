John Fogerty le dedicó un tema a Donald Trump para despedirlo

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El compositor estadounidense John Fogerty le dedicó la canción "Weeping in the Promised Land" ("Llorando en la Tierra Prometida") a Donald Trump, quien debe dejar el 20 de enero la Casa Blanca en manos del demócrata Joe Biden, quien venció en las últimas presidenciales de Estados Unidos.



"La única cosa en la que piensa ahora (Trump) es en alguna manera de que pueda retener el poder", dijo Fogerty en una entrevista con Rolling Stone.



En la canción, el compositor de 75 años se pone al frente del piano para describir al mandatario saliente como "un faraón", además de tomar nota de las "lágrimas" de las enfermeras por su trabajo en pandemia y recordar la muerte de Eric Garner en 2014 con la frase "No puedo respirar", palabras evocadas por el afroamericano George Floyd , también asesinado por la policía.



Durante la última campaña presidencial, Fogerty debió pedir que Trump dejara de usar su clásico "Fortunate Song" como parte de la banda de sonido de su equipo de marketing.