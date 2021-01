El Municipio denunció la organización de una fiesta para este fin de semana en Rosario y Cuyo

Desde la Municipalidad denunciaron la organización de una fiesta en Rosario y Cuyo prevista para la madrugada del sábado.

La misma se viralizó a través de las redes sociales, específicamente en Instagram, con historias y posteos que brindan los detalles del evento en un usuario identificado como @jodaparareyes.bb.

"¿Te quedaste manija de joda? Tranqui que el finde de Reyes despedimos la cuarentena libre con todo. Última joda antes de que nos encierren otra vez", reza la descripción de la página.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Luego de que un seguidor pida mayor difusión del evento, los encargados expresaron que no quieren que asista mucha gente para que "no se vaya de las manos la joda y no se arme quilombo".

Ante esta situación, la Subsecretaria Legal y Técnica del Municipio, Karina Mahon, denunció de manera penal este hecho ante el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.

En la misma, pide investigar a los responsables de la organización de esta fiesta ya que están violando los alcances estipulados por el DNU 297/20 con respecto a los protocolos y cuidados que deben mantenerse por la pandemia del coronavirus.

A su vez, requiere que las fuerzas de seguridad locales tomen conocimiento de este evento próximo para que puedan intervenir de manera anticipada y preventiva.

Cabe destacar que el sector a donde se convoca a la gente para festejar este sábado, ya fue utilizado también para Navidad y Año Nuevo, siendo estas desactivadas por las autoridades.