"Región Sanitaria nos hizo preparar para la vacunación y gastamos más de 200.000 pesos"

Gustavo Carestía, director del Hospital Municipal, dijo esta tarde por LU2 que "Región Sanitaria I nos hizo preparar para la vacunación y gastamos más de 200.000 pesos", luego de enterarse hoy a la mañana de que el centro de salud no será tenido en cuenta para la vacunación contra el coronavirus.

"A la mañana me llamó el jefe de Gabinete provincial [del Ministerio de Salud], Salvador Giorgi, para avisarme de que no iban a llegar las vacunas hoy, como me habían informado antes. Y me dijo que nunca había estado en el plan del Ministerio que se vacunara en el Municipal", afirmó Carestía al programa Hechos de radio.

El doctor se mostró enojado de haberse enterado de esto recién hoy, después de tantos días de idas y vueltas. Y apuntó también contra el director asociado de Región Sanitaria I, Laureano Alimenti: "Me dijo que teníamos que tener todo en condiciones. Nos hizo preparar, gastamos mas de 200.000 pesos en freezers e hicimos un vacunatorio en el sector de Enfermería".

Carestía dijo que le transmitió a Giorgi "la preocupación del cuerpo directivo y del personal", pero que el funcionario le indicó que se usaría solo un hospital por localidad.

"Llama mucho la atención, es absolutamente desprolijo —agregó el médico—. Alguien se equivocó al comunicarnos que se iba a vacunar en el Hospital Municipal. El mismo ministro de Salud provincial [Daniel Gollan] le haba dicho en noviembre al intendente [Hèctor Gay] que se iba a vacunar en los dos hospitales públicos".

Y siguió: "Esto no es un error, es una equivocación demasiado grande. No estamos hablando de caramelos, es la vacunación contra el coronavirus. No hay una explicación coherente. Se distribuye la misma cantidad de vacunas en Bahía como en municipios más chicos como Tornquist, en lugares donde ni siquiera tienen terapia intensiva".

"Se vacuna en un solo lugar en una ciudad tan grande como la nuestra y es todo confuso", dijo Carestía, y agregó: "Lo último que quisiera pensar es que sea una cuestión política. Yo creo que es un error de gente que no está sabiendo manejar la situación".

Finalmente, dijo que los trabajadores de la salud del Municipal se van a poder vacunar en el Hospital Penna y que su director, Gabriel Peluffo, ya se comunicó para que le manden el listado de las personas que trabajan en terapia intensiva, que son las primeras en recibir la Sputnik V.

Suba de casos

Carestía opinó que "hubo demasiado movimiento por las Fiestas y se supone que va a haber un aumento mayor de casos".

Contó que por ahora "creció el número de consultas en la guardia, pero no tanto las internaciones".

Sin embargo, advirtió que "el sector clínica está al 100 %, casi como es habitual. Ha aumentado la internación por otras enfermedades, y estamos un poco más parejos entre el COVID y otras enfermedades", a diferencia de meses anteriores.