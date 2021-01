Villa Mitre y Olimpo se jugarán el pase a la final el domingo a las 17.30

El domingo, a las 17.30, Villa Mitre y Olimpo saltarán a la cancha con la ilusión de alcanzar la final del Torneo Federal A.

El tricolor --que depende de sí-- visitará a Huracán Las Heras, mientras que el aurinegro será huésped de Juventud Unida Universitario de San Luis.

La escuadra de Carlos Mungo está un punto arriba y de ganar accederá a la definición con el vencedor de la Zona A, donde Güemes de Santiago del Estero le lleva 3 unidades de ventaja al escolta Chaco For Ever. En caso de empate, deberá esperar que su clásico rival no sume de a tres y si pierde y su adversario bahiense empata, dependerá de la diferencia de goles.

El conjunto de Alejandro Abaurre puede quedarse con el 1 si gana y no gana Villa Mitre o si empata y pierde el tricolor, de acuerdo a la diferencia de gol.

La final por el primer ascenso se jugará a un partido en escenario neutral.