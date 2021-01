Rally Dakar: Pablo Copetti, el primer argentino vencedor en la edición 2021

El cordobés Pablo Copetti (Yamaha) dio la nota en la segunda jornada del Rally Dakar 2021, con disputa en Arabia Saudita, tras imponerse en la categoría cuatriciclos al cabo del tramo que unió las ciudades de Bisha y Wadi Ad- Dawasir.

De esta forma, el piloto de 45 años se transformó en el primer abanderado nacional en dominar un tramo en la presente edición del Dakar, que por segundo año consecutivo se disputa en el desierto árabe, a orillas del mar Rojo.

Copetti completó los 457 kilómetros de especial en 5h 33' 50'', aventajando por 1' 03'' al chileno Giovanni Enrico (Yamaha), y por 03' 30'' al francés Alexandre Giroud (Yamaha), quien se ubicó justo por delante del cordobés Nicolás Cavigliasso (Yamaha), campeón 2019, 4º a casi seis minutos.

El líder de la general es Giroud (10h 08' 48''), mientras que Copetti, con la victoria de hoy, trepó hasta el 3º puesto, a 01' 40''. Cuarto se ubica Cavigliasso (a 08' 50'') y 5º el bonaerense Manuel Andújar (Yamaha), séptimo en la etapa de hoy.

En motos, el mejor argentino del día resultó el salteño Luciano Benavides (Husqvarna), ubicado 8º a 15' 21'' del vencedor, el español Joan Barreda Bort (Honda), quien dejó atrás al estadounidense Ricky Bravec (Honda) y al chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna).

Por su parte, Kevin Benavides (Honda), hermano de Luciano, padeció problemas de navegación y se retrasó hasta el 24º puesto, a 28' 58'' de la punta. Situación similar vivió el argentino Franco Caimi (Yamaha), 31º a más de media hora.

La clasificación general la domina el español Barreda Bort (8h 15' 38''), mientras que Luciano Benavides se sitúa 7º (a 09' 07''), su hermano Kevin 13º (a 15' 04'') y Caimi 21º (a 27' 25'').

En autos, el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) se quedó con la segunda etapa (4h 03' 14''), dejando atrás al francés Stéphane Peterhansel (Mini) y al español Carlos Sainz (Mini), segundo y tercero, respectivamente.

El mejor volante nacional fue el mendocino Orlando Terranova (Mini), ubicado 11º a 24' 48'', y muy lejos de sus pretenciones. En la general, "Orly" marcha 12º a 44' 54'' del francés Peterhansel, quien lidera con 7h 17' 18'' de recorrido total.

En UTV, en tanto, la dupla conformada por el español Gael Queralt y el "Pato" Silva (Can Am) se ubicó 15º, a 27' 50'' del árabe Saleh Alsaif (Can Am), el vencedor de la etapa.

La clasificación general, en tanto, encuentra a la pareja española-argentina en el 17º puesto, a una hora y media del chileno Francisco "Chaleco" López (Can Am), líder al cabo de las primeras dos etapas.

Mañana, el tercer tramo de competencia, con inicio y fin en Wadi Ad-Dawasir, comprende 403 kilómetros de recorrido especial y 227 km de enlace.