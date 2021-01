De Puerto Belgrano a Francia y una medalla por difundir el legado de Bouchard entre los franceses

Por Gustavo Pereyra

En la Costa Azul francesa hay un pueblo llamado Bormes-les-Mimosas. Dicen que es el más argentino de Francia porque festeja el 9 de Julio como una fiesta propia. ¿Por qué? Es el lugar de nacimiento del marino Hipólito Bouchard, uno de los héroes de la independencia argentina.

(Foto: Ville-Bormes)

Pocos en Francia sabían esto último hace 20 años, salvo la gente del pueblo natal de Bouchard que desde los 80 homenajea a uno de sus hijos dilectos; pero de la mano del comodoro de marina Daniel Degani, un militar de la Reserva Naval que pasó casi toda su carrera como médico en Puerto Belgrano y después se radicó en Francia, la figura de Bouchard y su rol en un hecho histórico tan trascendente para la Argentina y Latinoamérica ya no pasan desapercibidos.

Es así que en los últimos días, el propio presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, le otorgó al comodoro Degani una de las condecoraciones más importantes de ese país: la Orden Nacional del Mérito, en el grado de Cruz de Caballero. El acto oficial será en marzo.

“Francia me honra por casi 20 años de trabajo en hacer conocer a los franceses a sus héroes de nuestra Independencia. El principal es Bouchard, pero hubo otros como Francisco Mordeille y Ángel Hubac”, cuenta Degani, quien se radicó en Francia en 1998, cuando dejó el servicio activo en la Armada. En la actualidad se dedica a la medicina en Aviñón, donde reside.

La Orden Nacional del Mérito es una condecoración otorgada por el Presidente de la República de Francia a civiles y militares que hayan rendido en el tiempo servicios distinguidos hacia terceros o a Francia. Fue creada el 3 diciembre 1963 y la insignia de Caballero, confeccionada en plata maciza, es una estrella de seis ramas a dos puntas esmaltadas en azul coronadas por ramas de roble entrelazadas. En el centro está rodeada por hojas entrecruzadas de laurel. El anverso muestra la esfinge de la República francesa y el reverso dos banderas tricolor con la inscripción “Orden Nacional del Mérito” y la fecha de creación.

(Foto: Daniel Degani)

“Es un honor —admite Degani—. No es fácil obtener un reconocimiento así de una nación extranjera. Me llegó como una gran sorpresa, porque estos reconocimientos no se buscan. Uno hace las cosas por amor a la institución y a mi país.”

Sobre Bouchard, dice que “los franceses no lo conocían hace 20 años, no sabían mucho de qué se trataba”. El marino francés nació el 15 de enero de 1780 y dejó su tierra para navegar por el mundo. Apenas arribado a Buenos Aires en 1809, al producirse la Revolución de Mayo, se inclinó decididamente por la causa independentista. Su pueblo natal celebra hoy la Independencia Argentina, a través de su figura, durante 4 días, con festival de tango, música y desfiles. “Es el pueblo más argentino de Francia”, dice Degani. En la plazoleta más alta de Bormes-les-Mimosas, con vista al Mediterráneo, hay un gran busto de Bouchard ofrecido por la Armada e inaugurado en 2009.

“Hoy conocen a Bouchard y a otros héroes y respetan a la Armada Argentina. Han tomado dimensión y son conscientes de la importancia de esos franceses en otras latitudes del mundo”, dice.

Este mes se cumplieron 241 años del nacimiento del prócer. En 2018, la Argentina adquirió un patrullero oceánico de la Marina francesa que bautizó con el nombre de Bouhard.

No es el primer buque de la Armada con este nombre; antes existió un destructor adquirido a Estados Unidos, veterano de la guerra de Malvinas y que fue retirado del servicio 3 años después.

(Foto: Gaceta Marinera)

Dice el comodoro Degani que el hecho de haber bautizado con el nombre de Bouchard al último patrullero oceánico adquirido por la Armada también fue visto como un gesto de amistad. “Los franceses no se olvidan de esas cosas”, asegura.

La afirmación del pabellón en el último ARA “Bouchard” fue el 6 de diciembre de 2019. Había zarpó de la base naval Tolón hacia nuestro país el 15 de enero de 2020, en conmemoración del nacimiento del héroe francés que le da nombre. El buque pasó frente al pueblo de Bouchard y fue escoltado por marinos y gente del ambiente náutico local.