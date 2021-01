Con críticas a ABSA, el Municipio prepara un plan propio de contingencia

Repartir agua en los lugares más necesitados, poniendo partidas municipales a disposición para la compra del recurso; usar los camiones cisterna de la comuna para llenar tanques y cisternas en los barrios; poner a disposición la estructura de Políticas Sociales y las delegaciones; intentar sumar al Ejército con sus máquinas envasadoras de agua.

La Municipalidad diseña por estas horas un plan de contingencia para atender la crisis del agua en Bahía Blanca, al margen del que lleva adelante la empresa prestadora ABSA.

El secretario privado del intendente, Pablo Romera, comentó que están ultimando los detalles y que la idea es tener el plan listo para la semana próxima. De hecho, hoy está prevista una reunión del jefe comunal Héctor Gay con las autoridades del Ejército a nivel local para comprometerlos con el trabajo.

"Todo es para sumar a lo que hace ABSA y evidentemente no alcanza", le dijo Romera a La Nueva y agregó que a las mencionadas líneas de acción se podrían agregar otras.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"ABSA tiene que hacerse cargo de la crisis que estamos viviendo. Para empezar, no debe cobrar el servicio que no brinda. Además exigimos que la empresa presente un plan de emergencia para garantizar la provisión de agua en las escuelas y que no corra riesgo de inicio de clases", había expresado el funcionario más temprano en su cuenta de Twitter.

Amplió: "El problema del agua en Bahía Blanca se arrastra desde hace décadas. Todos tenemos parte de responsabilidad y hay que hacerse cargo, pero no se puede culpar a una administración de solo 4 años cuando la Provincia fue gobernada por funcionarios del peronismo durante más de 30".

Al igual que ayer la concejala Laura Biondini (Juntos por el Cambio), Romera ponderó la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal: "En 20 años se cambiaron 10 kilómetros de cañerías en estado deplorable, con más de 70 años y eso se hizo durante el gobierno de Vidal. Se construyó una planta de tratamiento de líquidos cloacales ($1 millón) y mejoras en la planta depuradora ($25 millones)".

Finalizó: "El entonces gobernador Daniel Scioli (hoy premiado con la embajada de Brasil) llevó adelante 8 años de desinversión en ABSA y con los ingresos solo se cubría el 70% de los gastos operativos. Vaciaron la empresa y la usaron de caja política para financiar su campaña".

Para hoy se convocó a la Mesa de Gestión del Agua, una multisectorial que buscará encontrar respuestas inmediatas a un problema estructural que demandará varios años hasta lograr una solución completa.