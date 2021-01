Amparo colectivo por la falta de agua: "Casi el 90 % de Bahía Blanca tiene problemas"

La abogada Sandra Bulich, que representa a vecinos de Bahía Blanca por los problemas con el agua, habló esta mañana por LU2 sobre las acciones legales que se están llevando a cabo contra la empresa ABSA.

"Estoy asesorando a este grupo de vecinos, que se hacen llamar a través de las redes sociales 'autoconvocados', los cuales comenzaron esta lucha reclamando ante el intendente, el Concejo Deliberante, ABSA, ADA (Autoridad del Agua), sin encontrar ninguna solución", comenzó explicando la profesional.

Y luego aclaró que estos vecinos "representan a los distintos barrios de la ciudad; hay que tener en cuenta que casi el 90 % de Bahía Blanca se encuentra prácticamente sin agua, y acá no se discrimina sector".

La abogada dijo que "al no encontrar respuesta por parte de las autoridades [los vecinos] decidieron recurrir a la vía legal a través del amparo colectivo, que les da legitimidad como usuarios o consumidores de este servicio a utilizar esta herramienta".

Y en ese sentido, diferenció el amparo individual, que "resuelve la problemática concreta que tiene una persona y se persigue un fin de solución del conflicto, de resarcimiento económico según el daño o perjuicio", del amparo colectivo, que si bien "también persigue esos fines, tiene alcance a toda la población que está sufriendo una problemática común".

"Lo que vamos a presentar no persigue fines económicos. No se va a pedir plata a la Provincia, sino obras que permitan satisfacer las necesidades de agua de la población. El agua es un derecho humano, imprescindible para llevar una vida saludable; no tenerlo atenta contra la dignidad misma de la persona y en este caso este derecho está siendo violado por donde se lo mire", lamentó la abogada.

Durante la entrevista radial, también enumeró los puntos más importantes de la medida.

"El punto principal es que se va a pedir que dentro de un plazo razonable la empresa presente un plan de obra y gestión donde se contemple el estudio del proyecto y la construcción de la infraestructura que la ciudad necesita para que todos los habitantes cuenten con agua potable", indicó la letrada.

Y añadió: "Se va a pedir una gestión adecuada del servicio para lo cual se va a tener que contar con un presupuesto acorde que garantice el funcionamiento constante y continuo de estas obras; se va a pedir un control de la calidad y cantidad de la prestación; y también se va a pedir que el ente que controla al servicio prestador tenga obligatoriamente el control permanente de que estas obras se están llevando a cabo".

Por otro lado, contó que se va a solicitar "que se vuelva al sistema de facturación asociado con el nivel de consumo porque es importante que cada usuario pague realmente lo que utiliza del servicio; además es una manera de incentivar el uso responsable del recurso y de transparentar la facturación".

"Como medida cautelar, lo más urgente es pedir que se implemente un protocolo de actuación donde se provea a los usuarios el agua que hoy está faltando [...] Vamos a pedir un protocolo ágil y eficiente para que se provea agua, como sea: camiones de agua, cisternas, bidones de agua, que se convoque a las Fuerzas Armadas a ayudar, a los partidos políticos; el intendente tiene que llamar a la unión política y salir a la calle a ayudar a la gente", sostuvo Bulich.

En ese marco, consideró que "la semana pasada fue crítica y desesperante para la gente. Yo no entiendo cómo los políticos no se ponen en la piel de toda esta gente".

Por último, se refirió a otra medida cautelar, a través de la cual van a "pedir que se modifique la facturación del servicio hasta tanto se realicen las obras; que se descuente el consumo de agua potable y todos los rubros que se relacionen con el mantenimiento del servicio".