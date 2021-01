Patagones, donde se unen la tranquilidad y la buena pesca

Bronceado sigue visitando los principales sitios turísticos del sudoeste bonaerense, para contarle a la gente qué hay y qué se puede hacer en cada uno de ellos.

Esta vez, Mariana García, Paola Marco y Diego Minich viajaron hasta la ciudad más austral de la provincia, a Carmen de Patagones, para conocer un poco más sobre la rica historia de la ciudad y hablar sobre la temporada de verano y las posibilidades y opciones que tienen los turistas que se llegan hasta aquellos lares.

Allí recibieron al intendente José Luis Zara y al secretario de Turismo Roque Barilá. El primero de ellos reconoció que 2020 fue un año más que difícil, sobre todo a partir del aislamiento, “aunque pudimos salir adelante y fue un desafío para todos”

“Hoy necesitamos que termine todo esto, porque de esta forma no se puede pensar ni proyectar hacia adelante. Por ejemplo, no podemos pensar en llevar a cabo la Fiesta de la Soberanía -que se desarrolla cada 7 de marzo, al cumplirse un nuevo aniversario del rechazo de una invasión brasileña en 1827-, porque no sabemos qué va a pasar en ese momento”, dijo.

Por su parte, Barilá reconoció que “la temporada viene bastante bien, sobre todo al estar transitando algo único como es esta pandemia” de Coronavirus.

“Si hacemos un balance con todo lo que estamos viviendo, es un verano muy bueno con una gran afluencia de turistas sobre todo en Bahía San Blas, pero que también vemos reflejados en la Comarca y su Poblado Histórico, además de Los Pocitos y la Villa Turística 7 de Marzo”, señaló.

En ese sentido, destacó que desde el 1 de diciembre, día en que se habilitó nuevamente el turismo, solo durante los fines de semana han ingresado más de 16 mil personas en el Paraíso de los Pescadores, “por lo que entendemos que la cantidad total debe duplicar ese número”. Estas cifras, agregó, se ratifican a través de los datos que arroja la aplicación Cuidar Verano.

“Por supuesto, el mayor cupo de turistas lo hemos tenido en San Blas, donde hemos llegado a registrar un 90% de índice de ocupación, sobre todo durante los sábados y domingos. También se dio una llegada muy importante de visitantes en los primeros días de diciembre, lo que demuestra que había gente esperando la apertura del turismo, con necesidad de vacacionar”, contó.

Por último, destacó que se está dando muy buena pesca en San Blas, tanto desde la costa como embarcado.

“La gente viene a buscar pesca, tranquilidad y descanso", concluyó.En San Blas se extendió la playa de arena, para la gente que busca distanciamiento y también amplitud.