"Hoy comienza la aplicación de la segunda dosis", confirmaron desde el Penna

El director del Hospital Penna, Gabriel Peluffo, contó esta mañana que "hoy comienza la aplicación de la segunda dosis", al hacer referencia a la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Ayer, junto con el Municipal, recibieron 500 dosis, aunque en los próximos días van a arribar más vacunas a nuestra ciudad.

"Del primer componente ya se aplicaron casi mil y quedarán unas 200, pero vamos a tener más en la próxima semana. Vamos a estar vacunando lunes, martes y miércoles, con el primer componente, y jueves, viernes y sábados, con el segundo", relató.

El diálogo con Panorama, por LU2, el director aclaró que "por el momento, los turnos son exclusivamente para personal de Salud".

"Todos no, pero un porcentaje por encima del 80 % ha decidido vacunarse. Hay distintas posturas, algunos no tienen confianza o por cuestiones personales como en cualquier vacunación. Habría que preguntarle a quien no se vacuna", sostuvo.

Además, Peluffo afirmó que si bien "la vacunación para mayores de 60 años, del personal de Salud, se habilitó ayer al mediodía", al tener los turnos completos "lo haremos a partir del lunes que viene".

En otro orden, el profesional admitió muy difícil hacer una afirmación sobre el motivo del rebrote en la ciudad.

"Hemos tenido un número de casos llamativo. Uno podría especular, con el riesgo de equivocarse, que esto se trata de un aumento relacionado a la mayor movilidad social por las fiestas", dijo.

De todos modos "los números de ocupación de las terapias intensivas están relativamente estables, alrededor del 50 % de ocupación; eso nos tranquiliza, no tenemos un estrés en el sector, hay una tensa calma".

Por último, Peluffo contó que "se han otorgado licencias extraordinarias de 12 días que no afectan a los días de descanso anuales, es algo muy merecido".