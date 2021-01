Bahía Basket tira la red para intentar pescar un calamar; 11 jugadores de Libertad con COVID-19

Insistiendo, perseverando y creyendo en lo que pretenden, Bahía Basket tendrá otro desafío esta noche, cuando enfrente a Platense, desde las 21.30, en la continuidad de la Liga Nacional.

El representante bahiense marcha último en las posiciones, con récord de 3-18 y a su rival de hoy lo enfrentó hace tres fechas, con derrota, por 81 a 73.

La falta de triunfos va cargando la mochila y este grupo necesita empezar a quitarse kilos de encima para poder transitar con mayor tranquilidad lo que resta de esta atípica temporada.

Si bien aún no se oficializó si habrá o no descensos, cerrar la tabla no deja de ser una preocupación.

De todos modos, está claro que el objetivo es seguir desarrollando jugadores jóvenes, quienes, en este caso no tienen -ni tendrán, al menos no está en vista- ningún refuerzo mayor.

Contagios

El partido de Libertad y Comunicaciones se suspendió ayer por casos sospechosos de COVID-19 en el equipo sunchalense, lo cual se confirmó sobre el cierre de la jornada, cuando se detectaron 11 casos positivos.

"El equipo aurinegro ya se puso a disposición del Departamento Médico de la AdC para cumplir los protocolos establecidos", expresaron desde la prensa del club a través de un comunicado.