Vacunación y presencialidad: más dudas que certezas de los gremios docentes bahienses

"Hemos decidido que las clases vuelvan con los cuidados del caso, por eso estamos en condiciones de confirmar que en marzo las clases se iniciarán".

La frase, segura y en tono alto, corresponde nada más y nada menos que al presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien al igual que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ratificó que el ciclo lectivo 2021 será de manera presencial.

Sin embargo, los representantes de los sindicatos educativos bahienses sostienen que para que eso suceda deberían darse varias aristas vitales como la vacunación de docentes --algo que genera más incertidumbres que certezas--, pero excluyentemente la situación propia de cada escuela --llámese infraestructura e insumos-- para poder bajar el riesgo de contagio y también la cobertura de cargos que aún están a la deriva.

Así lo hicieron ver Gerardo Echeverría (secretario gremial del Centro de Educadores Bahienses), Ana Canullo (secretaria general de Suteba Bahía Blanca) y Margarita Orellano (secretaria general de Sadop), quienes expusieron sus opiniones en La Nueva.

Para Echeverría, "no hay muchas precisiones sobre el plan de vacunación. Se espera que sea para fin de enero y se está trabajando para eso. Creemos que dentro de las próximas semanas tengamos los últimos detalles".

"Ya hay docentes inscriptos y, como es en general para todos, no es obligatorio vacunarse. No pasa nada y cualquiera tiene la libertad de decidir no vacunarse por voluntad propia. Cada uno tendrá sus motivos, y muchos tal vez prefieran esperar. La vacunación no es la condición para volver a la presencialidad. Mucha gente, sacando a los docentes, no va a estar vacunada para los primeros meses. Va haber circulación en los transportes, los alumnos en la escuela, y más", explicó.

El titular de CEB Bahóía Blanca aseguró que para volver a la presencialidad "tiene que haber un bajo índice de contagios y las escuelas tienen que estar en condiciones de poder cumplir con todos los protocolos".

"En los lugares donde se pueda ir volviendo estamos de acuerdo con que se haga. Pero es una decisión que la debe estudiar y tomar el Gobierno y nosotros debemos estar atentos. Hay muchas variables a tener en cuenta y todas las provincias, los distritos y los barrios son distintos. Hay que estudiar bien la cantidad de contagios, cuántos niños están en grupo de riesgo, etcétera. No se trata de decir volvemos a la normalidad y listo en medio de una pandemia", dijo.

Echeverría sostuvo que "la presencialidad es indispensable y es la única manera de llevar adelante una educación igualitaria y de calidad. El año pasado los docentes hicimos un esfuerzo enorme en tratar de llegar a todos nuestros alumnos. La desigualdad es muy grande y no todos tienen acceso a internet, computadoras y demás. Y la escuela estuvo ahí para acortar esa brecha, pero lógicamente la desigualdad se profundizó en muchos aspectos".

"Este año, la educación será seguramente de las dos maneras: virtual y presencial. Nos pone ante una renovación de nuestras prácticas, pero tambien expone las dificultades de muchas familias a poder acceder a una computadora o teléfono de última generación. Ahí esperamos que esté el Estado para asistir a esos alumnos y no queden excluidos. También esperamos que se le reconozca a todos los docentes el incansable esfuerzo por capacitarse y armarse de instrumentos tecnológicos. Muchos hasta compraron paquetes de datos para tener internet porque la señal de Wifi en su barrio es débil. Las clases nunca se cortaron gracias al esfuerzo de los docentes. Esos serían aspectos a corregir con respecto al 2021", expresó.

Por último, aseguró que "las escuelas estan aptas para la presencialidad mientras se las provea de todos los insumos necesarios para cumplir con el protocolo y se hagan los mantenimientos necesarios de todos los años. Es cierto que hay escuelas con graves problemas edilicios de larga data, pero principalmente haremos hincapié en los baños, la provisión de agua, jabón, etcétera..."

"El fin del ciclo 2020 estuvo caracterizado por la revinculación no pedagógica en cinco escuelas públicas y se cumplió con todos los protocolos. Aunque no fue alta la adhesión de los alumnos y alumnas. Pero una presencialidad total implicaría llenar las aulas de 30 alumnos. No existe distanciamiento, y en los recreos sería imposible de controlar el contacto. Dar clases en el patio no se puede. Es muy fácil decir volvemos a la presencialidad. Pero hay que estudiar todas las variables en cada lugar. Cada escuela es diferente y tiene su propia realidad. Todo depende siempre de la cantidad de contagios que esperemos que baje para febrero", cerró.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) a nivel local, Margarita Orellano, sostuvo que "en referencia al plan de vacunación para los y las docentes, las autoridades han anunciado públicamente que será en próximas etapas".

Al mismo tiempo, mencionó que "la registración la hace cada uno en forma personal al link de la Provincia de Buenos Aires con lo cual no podemos llevar un registro de inscriptos. No hay un link especial de inscripción de docentes".

Sobre la presencialidad en el ciclo lectivo 2021, Orellano dijo que "todos y todas queremos la vuelta a las aulas pero en condiciones seguras y saludables. El Consejo Federal de Educación en la Resolución 370 establece un sistema de evaluación epidemiológica que permite conocer la situación sanitaria local por un lado y por otro existen una serie de protocolos a tener en cuenta. En el caso de las escuelas de gestión privada son los empleadores quienes deben garantizar el cumplimiento de la normativa".

En tanto, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Seccional Bahía Blanca, mostró la misma incertidumbre sobre el plan de vacunación para los docentes y apuntó a la falta de infraestructura e insumos en las escuelas para volver a la presencialidad.

La secretaria general del sindicato, Ana Canullo, sostuvo que "del plan de vacunación no tenemos ninguna notificación oficial. Lo que sabemos de palabra es que las vacunas para la docencia llegaría estar semana aproximadamente y que podría comenzar la vacunación alrededor del 25, en distintos centros y se designarán algunas escuelas. Pero nada oficial. Tampoco sabemos cuántos docentes se han registrado para vacunarse".

"Es importante la vacunación, pero lo que es fundamental ver bien la circulación del virus y la posibilidad que hay de que todos y todas estén vacunados a la fecha que no estén convocando y también es importante la situación en las escuelas, ya sea de infrestructura e insumos para poder protegernos. En este sentido tenemos una gran preocupación porque el año pasado no se cumplió. Ncesitamos un cambio muy grande. Todas las escuelas deberían estar en condiciones para que se pueda volver a las clases presenciales", añadió.

Canullo hizo énfasis en que "es fundamental estar en las escuelas pero en las condiciones que nos brinden seguridad. No se puede comparar la virtualidad con la presencialidad. Es muy difícil sostener esto en forma virtual, sobre todo porque lo sostuvimos con nuestros propios recursos. Hay situaciones muy complejas en los alumnos y también en los docentes"00.

"Así como las escuelas deben estar dotadas de todos los elementos esenciales para disminuir al máximo los riesgos, este año será complicado porque habrá que remontar muchos contenidos y hacer un gran acompañamiento para aquellos chicos que tuvieron mayores dificultades, además debemos cubrir todos los cargos. que haya docentes de apoyos y que toda esta tarea no esté solamente en nuestras manos", apuntó.

Por último, remarcó que "desde Suteba Bahía Blanca venimos sosteniendo que hay que formar comités de crisis y de seguridad e higiene en cada escuela, para poder determinar junto a la comunidad en qué condiciones estamos como para poder llevar a cabo la tarea educativa de forma presencial".