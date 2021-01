Video: tiene un solo brazo, fue jugador universitario y ahora pretende ayudar a los jóvenes

Zach Hodskins hizo historia como el primer jugador manco en anotar un doble en el básquetbol universitario.

El que fuera jugador de la Universidad de Florida se convirtió en toda una sensación gracias a los videos. Ya graduado y después de haber jugado profesionalmente en Bélgica y Alemania, busca ahora ayudar a los más jóvenes.

“Nací sin brazo por culpa de una malformación genética, pero a la gente que me pregunta el motivo de sólo tener una extremidad siempre le digo lo mismo: me lo comió un tiburón mientras me bañaba en el mar”, bromeaba Hodskins en su momento, en USA Today, con sólo 17 años.

Genio y figura como parte de una personalidad muy fuerte con la que ahora quiere ayudar al resto, no sólo en lo que a la técnica se refiere, sino también en lo referente al factor mental.

Hodskins todavía sigue mostrando sus cualidades como jugador.

“Al principio, cuando me ven los rivales, se quedan sin saber cómo actuar conmigo. En cuanto encesto dos o tres tiros, me tratan igual que a todos. Eso es lo que realmente quiero", señaló.

Y precisamente por ahí es por donde van los tiros cuando da charlas en institutos, universidades y asociaciones.

El ‘todos somos iguales’ como bandera, con el que ahora quiere internacionalizarse gracias a su propio canal de YouTube como herramienta, ofreciendo sus servicios como entrenador personal y creador de contenidos de básquetbol.