Nidia Moirano: "Tenemos un presidente que ha perdido el valor de la palabra"

La senadora bahiense Nidia Moirano (Juntos por el Cambio) habló esta tarde con LU2 y dijo que en Argentina "tenemos un presidente que ha perdido el valor de la palabra", en referencia sobre todo a la campaña de vacunación contra el coronavirus que se está haciendo en el país.

"Escuché que en Reino Unido aplican 300.000 dosis por día, acá hoy no se han terminado de aplicar esas 300.000" que llegaron en diciembre, expresó Moirano.

Además, sostuvo que "estaban evaluando la posibilidad de no dar la segunda dosis. En medicina, según los que entienden, es imposible porque es un complemento de la primera".

"No sabemos qué cantidad han comprado, cómo las van a traer, cómo se van a aplicar, qué pasa con los adultos mayores", dijo en comunicación con el programa Convergencias.

"Uno habla con el vecino y hay una incertidumbre y una desazón muy importante, porque vemos como se están multiplicando los casos", señaló.

"No hay horizonte —siguió la legisladora bonaerense—, no salgo del asombro, miro las noticias continuamente y digo 'adónde vamos'".

"Creo que no han sabido negociar como el resto de los países. Nosotros no tenemos ni para los esenciales ni para los mayores adultos. No sabemos nada. Y no hablemos de lo que se está pagando", opinó.

Moirano, referente del Hogar del Anciano de Bahía Blanca, dijo que los adultos mayores "tienen mucha desazón. Son los mas frágiles y no ven un horizonte. Piensan 'me cuido un mes, dos meses, tres meses, cuántos meses...' ¿En marzo vamos a estar con todas las vacunas? Bueno, ok, entonces sí. Pero no tenemos ninguna certeza".

Por último, criticó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien el martes estará en Monte Hermoso con algunos de sus funcionarios, al ser consultada por si él tenía o no diálogo con los legisladores de la oposición.

"No, en absoluto. Son totalmente distintos al gobierno de Vidal. Con María Eugenia nos enojábamos a veces porque tenia más diálogo con el resto que con nosotros. Ella siempre decía que gobernaba para todos. Kicillof va a bajar a Monte Hermoso. María Eugenia recorrió tres veces toda la provincia, pueblito por pueblito. A la provincia, para gobernarla, se la tiene que conocer", cerró.