Netflix anuncia que estrenará más de una película propia por semana en 2021

El gigante del streaming Netflix anunció hoy su catálogo de estrenos para este 2021, que abarca 70 largometrajes, a razón de un mínimo de un estreno por semana.



Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, protagonistas de "Red Note", fueron los encargados de hacer el anuncio por medio de un video en el que se destacan otras interpretaciones como las de Halle Berry, Amy Adams y Lin-Manuel Miranda.



Si bien Netflix no dio las fechas precisas, entre los títulos están el western "The Harder They Fall", de Jeymes Samuel, la comedia "Fuerza Trueno", de Ben Falcone, y "The Woman in the Window", de Joe Wright, filme que quedó boyando luego de la compra de Fox por parte de Disney.



También se destacan "Don't Look Up", de Adam McKay, con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence; "El ejército de los muertos", de Zack Snyder; y el debut detrás de cámara de Halle Berry con "Bruised".



"Distancia de rescate", de la directora peruana Claudia Llosa, basado en la novela de Samanta Schweblin, será parte de los estrenos 2021 de Netflix, como también el último filme del oscarizado Paolo Sorrentino, "È stata la mano di Dio" ("Ha sido la manos de Dios"), que -aclaró- pese a su abierto fanatismo por el Nápoli no trata ni sobre fútbol ni sobre Diego Maradona.