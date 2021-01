"La ocupación de camas de terapia intensiva en el país es del 55 %"

La doctora Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, sostuvo hoy que "en algunos puntos del país el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva alcanza el 50 %, pero hay algunos lugares que están por encima, alrededor del 80 %".

"Es un porcentaje crítico, que a nosotros nos da un alerta rojo. Ha habido un incremento muy importante de casos y creemos que esto va a seguir lamentablemente. Bajamos un poco hacia noviembre y pensamos en un verano con pocos casos, pero en realidad nunca bajamos la cantidad suficiente", agregó.

En diálogo con Panorama, por LU2, Reina manifestó que "decir la verdad no es provocar pánico. Hay que decir cómo son las cosas, no se está comunicando bien y cualquier medida va a generar resistencia".

En nuestra ciudad, según detalló el Municipio en su último informe, está ocupado el 40,3 % de las camas COVID (60 sobre 149) y el 46,9 % de las COVID de terapia intensiva (15 de 32).

Además, se está utilizando el 18,3 % de los respiradores (6 de los 142 disponibles).

Por último, el total de camas en Bahía Blanca, entre establecimientos públicos y privados, es de 848. De allí, 399 están ocupadas al día de hoy.

"El sistema se viene deteriorando cada vez más. Camas e insumos hay, pero el personal debe tener dos o tres trabajos porque el sueldo no alcanza. El Estado no se ha encargado de mejorar al personal humano", agregó.

Asimismo, declaró sobre el toque de queda impulsado por el Gobierno y la restricción de actividades de 1 a 6 de la mañana.

"Esperemos que sirva, porque claramente son medidas desagradables. Pero también es cierto que debe haber un compromiso de todos para respetar los protocolos. Si no, esto no va a mejorar. El sistema de Salud no se recuperó nunca, no tuvo descanso", admitió.

"Hay que ver qué medidas se pueden tomar sin afectar la economía. Pero tienen que ser eficientes en la comunicación, que no es clara. No dicen por qué es importante cuidarse y mantener los protocolos. La campaña de vacunación es importante, pero no va a frenar la circulación del virus por ahora", completó.