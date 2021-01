"No me parece acertado caerles a los jóvenes tan profundamente"

El secretario privado municipal Pablo Romera habló esta tarde por LU2 sobre las restricciones que se implementarán en Bahía Blanca a partir de esta noche y hasta el 31 de enero, entre la una y las seis de la mañana.

No habrá restricciones a la circulación de las personas, pero sí se prohibirán las actividades artísticas, deportivas, culturales, sociales, recreativas, familiares y comerciales en esa franja horaria.

En este marco, Romera dijo que si bien es entendible "el hartazgo después de tanto tiempo y que el verano por ahí nos relaja un poco", es necesario que cada uno, desde el lugar que le toca ocupar, haga "un poquito de autocrítica".

"Algunas situaciones hicieron que algunos sectores se relajen un poco en cuanto a los protocolos que veníamos transitando y a los cuales ya nos habíamos acostumbrado", señaló el secretario privado del Municipio.

Y agregó: "Por ahí no usamos tanto el tapabocas como lo usábamos hace unos meses, no llevamos alcohol en gel a todos lados como hacíamos antes o no cumplimos con la capacidad máxima permitida en los comercios; por eso habría que volver a llevar adelante los protocolos que a esta altura ya aprendimos".

Durante la entrevista que se emitió en el programa radial Convergencia, Romera se refirió a las críticas que recibió la juventud tras el aumento de contagios de COVID-19.

"He escuchado mucho que les están echando la culpa a los jóvenes de la situación que estamos atravesando y la verdad es una situación mucho más compleja y profunda. A veces se olvidan de que los mismos jóvenes son los que no tuvieron clases durante todo 2020, no estuvieron en contacto con sus compañeros, estuvieron prácticamente encerrados y no tuvieron actividades. No me parece acertado caerles tan profundamente como lo están haciendo desde algunos sectores. Que cada uno haga su mea culpa y tratemos otra vez de aplicar los protocolos y los cuidados sanitarios para pasar este mal momento", pidió Romera.

También señaló que "cada vez que se anuncia una medida, desde algunos sectores nos dicen 'no están haciendo nada', y realmente hay una línea muy finita que tiene que ver con las libertades individuales".

"Me parece que ha llegado un punto en el cual uno puede, como en este caso, adelantar el cierre de los comercios para cortar un poco la circulación nocturna y evitar la proliferación de fiestas clandestinas, pero no se puede avanzar en las libertades individuales de todas las personas", aseguró.

A su vez, remarcó la importancia de respetar las medidas de cuidado en las reuniones, que a partir de este lunes deberán desarrollarse con un máximo de 10 personas en lugar de las 20 que se permitían hasta el momento.

"Siempre es preferible hacerlo en espacios abiertos y estar distanciados. Que cada uno se lleve su mate me parece que es algo que llegó para quedarse, como también la demarcación de los vasos que usa cada persona en una casa", indicó Romera.

Y por último, aclaró: "Más allá de esto, no hay restricción de circulación y sí me parece importante remarcar que el transporte público va a seguir funcionando como lo venía haciendo, porque está trabajando al 20 o 25 % de lo que era antes y restringirlo sería un golpe a un sector que está siendo muy castigado por la pandemia".