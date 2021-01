El objetivo del "Mago" Capria tras ser presentado como mánager de Racing

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El flamante mánager de Racing Club, Rubén Capria, apuntó a la "superación" deportiva e institucional, al asumir hoy el cargo en reemplazo del "Príncipe" Diego Milito, quien se desvinculó a fines de diciembre pasado por diferencias con el presidente Víctor Blanco.



"Es una enorme satisfacción estar de nuevo en el club. Sinceramente puedo decir que va a estar puesto mi conocimiento para jerarquizar todas las áreas del club", se comprometió el "Mago" este mediodía en conferencia de prensa.



En la presentación, llevada a cabo en el Recinto de Honor del Cilindro de Avellaneda, estuvo presente Blanco, titular de "La Academia".



"Estoy muy feliz y con una inyección de adrenalina grande por lo que para mí significa estar de nuevo acá. Le agradezco la confianza a Víctor y al club", agregó.



El extécnico de Atlanta en 2014 además habló de "superación" y expresó su deseo de que el club "intente crecer aún más" de lo que viene creciendo desde la llegada de Víctor Blanco en septiembre de 2013.





"Creo que una palabra clave para este momento es superación. Hoy tenemos que apuntar a que el lugar de relevancia que ha conseguido el club se sostenga y se intente crecer aún más de lo que ya se ha conseguido", comentó.



"La idea es seguir trabajando en cada detalle particular y general para mejorarlo y potenciarlo. Porque el fútbol es eso, es la suma de las partes y no un conjunto de cosas que funcionan por separado", manifestó.



El asesor del área futbolística del club aseguró que "no sería prudente" mencionar con antelación al posible reemplazante del entrenador Sebastián Beccacece.



"Creo que en este momento hablar de apellidos con respecto a quien será el nuevo entrenador no sería prudente. Pero tengo en claro que una de mis funciones inmediatas es participar en la elección de un nombre idóneo y que esté capacitado para la responsabilidad", expresó.



Capria y el resto de la Comisión Directiva del club, encabezada por Blanco, se reunirán en el transcurso de la jornada para comenzar a definir la elección del próximo técnico del primer equipo "albiceleste".



Si bien todavía no hubo un comunicado oficial, según trascendió no buscarían entrenadores que actualmente estén en funciones por lo que estarían descartados Luis Zubeldía (Lanús), Diego Dabove (Argentinos Juniors) y Alexander Medina (Talleres).



"Lo ideal sería que cuando los futbolistas regresaran de su descanso al trabajo ya estuviera presente el nuevo entrenador, pero también sabemos que es una tarea ardua y que requiere mucho esfuerzo. Empezaremos a trabajar para eso mismo a partir de hoy", avisó.



Capria, de 51 años, también se refirió a Diego Milito, ídolo del club y su antecesor en el cargo, sobre quien comentó que "fue muy destacado" lo que se logró durante su gestión.



"Diego Milito fue, es y será un ídolo de esta institución por todo lo que consiguió en el club, además de por lo que realizó en la función que hoy yo comenzaré a desempeñar. Pero su figura en el cargo no puede perderse de vista. Lo que logró fue muy destacado", dijo.



"No llegué a ser compañero de Diego Milito, pero tengo respeto por su figura y por su persona. Es uno de los grandes ídolos de la historia reciente del club y lo que logró en su cargo fue muy meritorio. Pero los ciclos empiezan y terminan. Y hoy arranca otro", continuó.



El oriundo de la ciudad bonaerense de General Belgrano destacó los "cambios" positivos que se dieron en el club desde su época de jugador (1995/97, 1998/99 y 2005/06) a la actualidad.



"Hay muchos cambios del Racing en el que estuve como jugador a este que hoy me recibe en esta función. La gestión que han realizado tanto Víctor como su Comisión Directiva ha sido notable. Se lograron muchas cosas y no es fácil. Hay que cuidarlas e ir por más", opinó.



El "Mago", por último habló sobre Lisandro López, el máximo ídolo del club en la actualidad, a quien destacó como "el emblema de la institución".



"La figura de Lisandro es el emblema de la institución. Lo que hizo en el ultimo partido fue tremendo y de una calidad notable. Y eso es lo que necesitamos: gente que estimule de esa manera lo que significa vestir los colores de Racing", concluyó Capria.