El Bitcoin no para de romper récords: subió un 900 por ciento en menos de un año

El Bitcoin (BTC) alcanzó a finales de la semana pasada un nuevo récord en su cotización, al rozar el viernes los 40.000 dólares , barrera que llegó, incluso, a traspasar, y continúa con la racha alcista que llevó a la criptomoneda a aumentar un 900% desde marzo del corriente.

Tras alcanzar ese nuevo máximo, el precio luego se estabilizó sobre el cierre de la semana en torno a los 39.500 dólares, un valor histórico, ya que sólo en lo que va del mes acumula un alza que ronda el 40%, según datos del portal especializado Yahoo Finanzas.

El paquete de estímulo fiscal sin precedentes que adoptaron las principales potencias económicas del mundo, desde Estados Unidos hasta la Unión Europea, para moderar el impacto de la crisis del coronavirus (Covid-19) está generando una revaluación de los activos financieros en el mundo y, sobre todo, del Bitcoin, de acuerdo con los especialistas.

"Muchos son y pueden ser los factores de semejante crecimiento, entre ellos, encontramos el hecho de la posibilidad por parte de la FED autorizando a los Bancos de USA a utilizar criptomonedas, la inversión de instituciones y varios países como parte de sus fondos de reserva y, ultimamente, la crisis institucional que se está gestando en USA".

"La criptomoneda Bitcoin, si bien no es considera una moneda, siempre fue utilizada como reserva de valor y ante cada crisis que se ha dado en alguno de los principales países del mundo, Bitcoin ha respondido con una crecida en su valor", explicó a La Nueva el abogado y especialista en criptomonedas Fernando Branciforte.

"Cuanto más perciban las personas que sus activos, particularmente sus activos líquidos, como las monedas fiduciarias, están erosionando su valor, más buscarán alternativas", aseguró a Bloomberg el presidente de la compañía canadiense de criptominería Bitfarms Ltd, Geoffrey Morphy.

Parte del impulso que tuvo el Bitcoin se produjo por la compra de cerca de US$ 1.300 millones en acciones negociadas en BTC que realizó el fondo de cobertura con sede en Singapur Three Arrows Capital.

La compra de 38.888.888 acciones emitidas por Bitcoin Trust (GBTC), el fondo BTC de Grayscale a un valor de US$ 34,10 por acción, fue confirmada por una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y se trató de la adquisición única más grande registrada hasta el momento.

Desde el impacto de las primeras cuarentenas en marzo de 2020, el Bitcoin incrementó su precio más de un 900%, apalancada tanto por la demanda de inversores institucionales y fondos de inversión como de pequeños ahorristas, que se subieron a la demanda de las criptomonedas sobre el cierre del año.

Mucha cautela

Antoni Trenchev, cofundador y socio gerente de la empresa de préstamos criptográficos Nexo, sostuvo que "Bitcoin continúa desafiando todas las expectativas y los escépticos" ya que "está dejando atrás todos los demás activos, como se hizo año tras año durante la última década".

En ese sentido, la criptomoneda sumó en 2020 el apoyo de inversores convencionales y empresas como Paypal, que aceptó a la criptomoneda como forma de pago para los productos que se comercializan en su plataforma, por lo que se está dando la idea de que Bitcoin es un activo duradero y no una burbuja especulativa, como sucedió a fines de 2017.

Mucho más cauteloso, Franciforte advierte sobre los riesgos inherentes a la inversión en criptomonedas, muy elevados para, sobre todo, para los recién iniciados.

"Es necesario recordar que Bitcoin no deja de ser una moneda volatil, que así como hoy está en U$S 40.000, dentro de unos meses puede volver a U$S 20.000 o menos".

"Por esta razón, es importante que quien quiera invertir en Bitcoin sepa que tiene tiene sus propias reglas de juego y que ninguna proyección o predicción de mercado es 100% eficaz, decir que Bitcoin seguirá subiendo o bajando siempre es hacer futurología", señaló el especialista bahiense.

A pesar de ello, señaló que la tendencia al alza muestra una clara robustez.

"Sin embargo algo siempre nos demostró la historia y es que, a largo tiempo, el precio de Bitcoin sube, no se sabe cuando ni cuanto, pero siempre nos termina sorprendiendo y siendo noticia", explicó Franciforte.

¿Hasta los U$S 400 mil?

Al respecto, bancos de la talla de JP Morgan pronosticaron que el criptoactivo más famoso del mundo alcanzará los US$ 146.000 por unidad, mientras que Guggenheim la cifró en US$ 400.000.

"Le queda un largo camino por recorrer antes de agotarse. No sería tan sorprendente ver U$S 100.000 en algún momento de este año, dado el impulso actual", señaló Guy Hirsch, director gerente de eToro para Estados Unidos

Según "CoinMarketCap", una publicación especializada en criptomonedas, la capitalización del mercado de todas las unidades de Bitcoin alcanzó los US$ 718,929 millones este jueves lo que, aproximadamente, equivale a dos veces el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina de 2020 medido en dólares.

Al respecto, la gerenta de Paxful para Latinoamérica, Magdiela RIvas, dijo que "según algunos análisis solo el 22% de los bitcoins existentes están formando parte del mercado".

"Esto es decir hay poca oferta lo que hace que el precio siga en alza y hasta ahora no se ve techo", aseguró Rivas.

En lo que respecta a la Argentina, fuentes del mercado de criptoactivos señalaron que la cantidad de usuarios argentinos que compraron criptomonedas para preservar el valor de su dinero o bien como forma de inversión creció un 300% durante 2020, por lo que se consolida como una opción de ahorro que, se espera, siga creciendo en el futuro.

Es importante resaltar que en nuestro país la compraventa de criptomonedas no está exenta, ya que se grava la ganancia de capital. De este forma y a modo de ejemplo, si compré una criptomoneda a 28.000 dólares y la vendo a hoy a 40.000, tengo que pagar Ganancias por los 12.000 que gané.