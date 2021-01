A la "Ferrari" de Liniers le faltó el piloto de Bella Vista: Schumacher

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

En lo papeles previos Liniers lucía como una "Ferrari", con jugadores experimentados que llegaron para reforzar -varios de ellos con rodaje en categorías superiores- y un plantel tan largo que hasta se podrían armar dos equipos. Parecía un utopía perder en el debut, en su casa, más allá de la rivalidad siempre latente de los últimos años con el Bella Vista que siempre sorprende.

Lo malo para el "Chivo" es que en el equipo de enfrente había un piloto con apellido ilustre (Schumacher), que viene con ganas de hacer historia sin contemplar la escudería. El "Colo" hizo su debut en el conjunto de "La Loma" y se llevó de la Avenida Alem un triunfo sumamente valioso y festejado.

Más allá de algunos reproches y polémicas, que las hay por cierto, la diferencia entre uno y otro equipo estuvo en el rodaje futbolístico. A Liniers, en el primer tiempo, se lo notó falto de fútbol y algo lento, mientras que los "Gallegos", o "Galleguitos" -algunos con enorme proyección-, mostraron una dinámica superior.

El "Chivo" empezó decidido ha hacer pesar su localía, pero la enjundia duró un suspiro. Cuando Schumacher se dio cuenta que el negocio pasaba por restarle protagonismo a Soto Torres, quien había hilvanado un par de jugadas interesantes, incluyendo un remate de media distancia que exigió una buena intervención de Arias, la posesión del esférico empezó a cambiar de bando.

Encima, el ligerito "Quique" Narvay arrancó para comerse la cancha y empleó una velocidad demoledora que parecía ser la llave, hasta Nicolás Pacheco se le plantó y le fue tomando la mano.

Delmastro accionó como un "pulpo" para imponer su jerarquía en el medio, y lo mejor empezó a surtir efecto cuando Intrevado y Rapetti se juntaron para complicar por el sector de Lischeske.

Por eso no sorprendió cuando a los 19 minutos, un pase frontal de Pacheco encontró de espaldas a Lucas Martínez, quien cacheteó el esférico con el revés del pie derecho para dejar a Intrevado con el terreno libre de cara al gol. El volante encaró y cuando se aprestaba a definir un cruce tardío del "Chucho" Escudero derivó en una falta letal: llegó tarde, le arrastró el pie y lo derribó: penal bien sancionado.

Lucas Machain, con varios años encima, le pegó cruzado contra el poste derecho de Partal (abajo, a la ratonera), quien se estiró bien, pero no pudo llegar.

Con la ventaja los ánimos se caldearon y aparecieron las tarjetas. Hubo cruces verbales -Díaz Bender le reprochó una fuerte falta al "Turu" Martínez y luego discutió con Escudero- y y algunos golpes sin pelota fuera de lugar.

Teysseyre lo cruzó feo al "Turu" y vio la amarilla -era anaranjada, tirando a roja- y la falta de claridad afloró en lo que quedó de la primera fracción. Liniers nunca pudo sortear la presión que le metió el rival que, justamente, se sintió cómodo jugando lejos de su arco.

En el complemento, un cambio de fichas mejoró la performance del dueño de casa. Trídico, quien había perdido muchas pelotas por arriesgar, le dejó el lugar a Thiago Pérez y Lischeske, amonestado, fue reemplazado por Boris Herrera.

El "Chivo" creció en el juego: encontró un ladero Naravy por la derecha y Lefiñir se sintió más cómodo retrasándose unos metros. En pocos minutos estuvo al borde del empate: Narvay aprovechó un error de Díaz Bender, pero el remate, al primer palo, fue defectuoso.

Y, tras cartón, Diego Martínez calentó el horizontal con un cabezazo bombeado que luego quedó a merced de Soto Torres y que no fue gol de milagro.

Bella Vista, parado para el contragolpe, tuvo su momento con un pase precioso de Belleggia que dejó mano a mano a Intrevado con Partal. El ángulo cerrado favoreció al arquero, quien rechazó al córner un remate potente contra el poste que custodiaba.

No obstante, la visita se quedó sin fuerza. La presión empezó a aflojar y Liniers lo aprovechó. La ayuda del viento frenó una pelota que dejó mal parado al "Colo" Díaz Bender y desguarnecido a todo el lateral derecho. Por allí se filtró Fernando Márquez, quien empalmó de llenó el esférico para sorprender a Arias y poner el empate justificado.

Después siguieron más roces y el cansancio lógico de tanto esfuerzo -hubo reclamo de un penal que no existió de Pedernera sobre Thiago Pérez- y un remate de Soto Torres que Arias desvió con esfuerzo al córner.

El partido se encaminaba a un empate cantado. Nadie se esperaba que los cambios de Schumacher -fueron 3 en el minuto 80- tenían deparada una sopresa.

En el primer minuto de descuento, Gastón Santillán -exVilla Mitre- filtró un pase preciso por la derecha que dejó a Belleggia cara a cara con el golero "Chivo". El volante llegó tan exigido que apenas la alcanzó a puntear por encima del sorprendido Partal -intentó achicar lejos del arco-, con tanta fortuna que por el medio arremetió Rodrígo Gómez para anotar con el arco vacío.

El "Chivo" reclamó offside, pero dio la sensación que el "Turo" Martínez habilitaba -Ariel Banegas, primer asistente, dio el visto bueno- y que el festejado gol del juvenil debutante no ameritaba ser anulado.

Tras el pitazo, el local cargó contra el juez con algunos reclamos, mientras que el albiverde se retiró festejando un triunfo que lo posiciona en un lugar privilegiado cumplida la primera fecha: es líder solitario del Federal Amateur (Zona Bonaerense Pampeana Sur).

SÍNTESIS

LINIERS (1)

Partal 4

A. Lischeske 5

M. Martínez (c) 4

S. Escudero 4

F. Márquez 6

F. Lefiñir 4

L. Trídico 3

Soto Torres 6

Narvay 5

D. Martínez 4

DT: Walter Carrio.

BELLA VISTA (2)

J. Arias 5

Teysseyre 5

Díaz Bender 6

Walker 5

N. Pacheco 6

Belleggia 7

Delmastro 6

Intrevado 6

Machain 6

L. Martínez 5

Rapetti 6

DT: H. Schumacher

GOLES: L. Machain (BV), de penal, a los 20m.; F. Márquez (L), a los 62m. y R. Gómez (BV), a los 91m.

CAMBIOS: 45m. T. Pérez (6) por Trídico y B. Herrera (5) por A. Lischeske; 60m. J. Acosta (5) por D. Martínez, 65m. E. Blanco por Narvay y 87m. Mc Coubrey por Soto Torres, en Liniers; 60m. F. Sangronis (5) por Machain; 74m. Pedernera por Pacheco, y 80m. Sacomani por Belleggia, R. Gómez por Rapetti y Santillán por L. Martínez, en Bella Vista.

ARBITRO: Daniel Ramundo (5).

CANCHA: Liniers (muy buena).

Segunda fecha (17/01/21)

-Bella Vista vs C. Bolívar.

-Racing (O) vs Liniers.