Pádel: el bahiense Juani Mieres confirmó que dio positivo de coronavirus

El bahiense Juani Mieres, jugador profesional del circuito World Padel Tour, anunció hoy mediante su cuenta oficial de Twitter que dio positivo de Coronavirus, tras un testeo previo a emprender viaje a Italia, para afrontar el Sardegna Open.

"Ayer, de cara al #WPTSardegnaOpen, me hice la PCR y el resultado de la misma ha sido positivo. A partir de aquí, no me queda otra que jugar y ganar este Open con: aislamiento, disciplina, rigor, respeto... y paciencia, mucha paciencia", expresa Juani en el comunicado.

PRIMER SET PARA EL BICHO



Mieres viajaba a Italia con la ilusión de mejorar la performance exhibida en los dos últimos torneos (Valencia Open y Estrella Dam Open), donde, en compañía del español Javier Gómez Garrido, sufrió dos derrotas consecutivas en primera ronda.

Ante esta situación, Juani, ubicado en el 13º puesto en el ranking del World Padel Tour, deberá postergar sus planes deportivos y priorizar su salud. ¡Fuerza, Juani!