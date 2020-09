Lewis Hamilton no se conforma con ganarlo todo en la Fórmula 1

El británico Lewis Hamilton, seis veces campeón de la Fórmula 1 y actual líder del campeonato mundial 2020, anunció hoy que tendrá su propio equipo en la serie Extreme E con vehículos ecológicos todoterreno y eléctricos.

"Será una nueva y emocionante experiencia, de la que participaré como fundador de un equipo de Extreme E", comentó el piloto inglés, quien aclaró que no conducirá por el momento en esa categoría.

La categoría Extreme E desarrolla carreras de coches eléctricos tipo SUV en zonas de ecosistemas frágiles, con el fin de que el público tome conciencia de su importancia en la ecología.

Good luck to @LewisHamilton and the new Extreme E team challengehttps://t.co/lw5JNXmd37