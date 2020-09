"Messi se metió en un ámbito que no es el suyo: la política", dijo Sergio Lelli

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

“Esto no es un tema para seguir día a día. Es minuto a minuto”. Y es cierto: las novedades en el conflicto entre Lionel Messi y Barcelona fueron muy dinámicas en los últimos días, al punto que ayer a la media tarde de España el jugador argentino confirmó su decisión.

En el epicentro de esa crisis entre el jugador y el club uno de los espectadores privilegiados fue el bahiense Sergio Lelli, residente en Barcelona (a pocas cuadras del club) y amigo de uno de los hermanos de Leo (Rodrigo).

Lelli es un entrenador de fútbol especializado en arqueros que se hace camino en el inmenso fútbol europeo. Es el papá de Cristian, quien entrena arqueros en La Masía, la cantera del Barsa.

Sergio se proyectó desde nuestra ciudad con la escuela de arqueros en Mundial Fútbol Club y tras su paso por el Montcada catalán, en los próximos días piensa cerrar contrato con un club modesto que tiene chances de jugar la Champions.

Mientras tanto, aportó su mirada sobre el caso Messi-Barcelona.

-¿Cuál es el clima que se vive hoy en Barcelona?

-Te lo divido en dos partes. Vivo a seis cuadras de la ciudad deportiva del Barsa. Paso a cada rato. Hay mucha prensa, mucha gente. Hinchas y curiosos viendo qué pasa, algo que no se ve normalmente sino sólo cuando hay turistas. Por otro lado, el ambiente culé está muy enojado con el tema Messi. No esperaban esto de él... No lo quieren creer, se resisten. Barcelona es un club que tiene 120 años de historia y en el que nunca un grande se fue por la puerta de atrás. Pero ya no ven al Messi de antes. Se metió en un ámbito que no sabe manejar. Es un club que necesita ganar cosas y últimamente viene sin ganar nada. La lectura del socio y del hincha es que Messi se va cuando se está hundiendo el barco. Como gran capitán que era, no se lo aceptan. El clima no es bueno y hay mucho enojo.

-¿Qué piensan allí sobre los motivos de su decisión inicial de querer alejarse?

-Yo soy un pro Messi futbolista. Pero en este caso, hace años que soy profesional y trato de dejar el fanatismo de lado. Hablé con Rodrigo Messi (hermano) y al principio me dijo que ni ellos sabían qué haría. Toda esta crisis los metió en un torbellino por un capricho que un día tuvo Leo y hoy hasta ellos mismos (los familiares) están desbordados. Messi tiene un imperio aquí en Barcelona. Todos sabemos que si no fuese por el Barsa... Porque cada cosa que hizo el clan Messi fracasó. El restaurante Bella Vista fracasó, los hoteles que compraron fracasaron, la casa de zapatos Sarkany fracasó... Todo era mantenido por Messi, como tal o como empresa.

-¿Entonces?

-Él viene fastidiado hace tiempo. No estaba contento ni con el míster (NdR: el entrenador saliente, Quique Setien) ni con el grupo. Una de las cosas que puedo contar, de fuente segura, es que después de la final de la Champions, en el vestuario se fueron a las manos. Había demasiados problemas internos. Es decir, no es el Messi que todos creemos, el Messi que todos ven, esa buena persona, callado. Es otro.

-¿Y quién es?

-Pidió muchas cosas que no eran normales, porque se siente casi dueño del club. A él lo fastidió que no viniera un técnico amigo. Messi pidió a Lautaro (Martínez) y no se lo trajeron, pidió a Neymar y no se lo trajeron... Entonces todo este tiempo lo que ocurrió fue una lucha de fuerzas en la que el presidente ya anunció que si Leo se queda, él se irá. Pasa que Messi no está reconociendo todo lo que le dio el Barsa, de cuando era un niño y nadie lo quería en sus equipos. Lo que se sabe aquí es que Manchester le quedaría grande a Leo... Barcelona tiene un clima como el de Argentina, su familia está acá, su hermano está acá y su otro hermano también se radicó acá. Hace 12 años o más que Leo tiene negocios, etcétera... No es tanto por la forma en que se fue (Luis) Suárez, un tema que puso como excusa. Leo no se va. Acá es dueño y señor. Pero se metió en un ámbito que no es el suyo: la política.

-¿Qué podés comentar de la crisis institucional que atraviesa Barcelona, que inclusive afecta a su cantera?

-Es cierto, está pasando su peor momento institucional. En La Masía hubieron muchos movimientos... La cantera dejó de ser lo que era. Todos dicen que la del Barcelona es la mejor cantera pero en realidad hoy lo es la del Bilbao. Saca once jugadores a nivel de elite, le compite a clubes con fichajes millonarios, no desciende y sacan a los jugadores de una comarca... Hoy el Barsa se ve disminuido, pero quieren volver a lo que eran. Bartomeu no lo admitió pero la cantera está muy por debajo de la cantera que fue. Hoy los que entraron (comisión directiva) vieron que había muchos “amigos de” y eso le saca profesionalismo a cualquier ámbito. Hoy la crisis del Barcelona es más de lo que parece. Encontramos jugadores que, desde el arquero, defensa etcétera, no son de cantera. Tampoco hay un Barsa "B" lleno de jugadores de la academia.