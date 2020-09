Día del Inmigrante: ¡Adiós! Padres de mi vida

Por Walter Gullaci

Abelardo Herrero Lucas era uno de tantos jóvenes españoles que soñaba con atravesar aquellas enormes profundidades. No sólo las del océano que lo separaba de su aventura migratoria.

Por entonces temeraria. De ilusiones, pero también incertidumbres. Sino también de las que calaban el alma. Las de las despedidas...

Ya le habían trasladado todo tipo de temores. Algunos muy intensos como esas olas que lo dejarían sin aliento en alta mar. Entre tanto sonido crujiente del acero y los maderos que dibujaban el armazón de un barco, que como él mismo atestiguaría en su relato conmovedor, no era demasiado confiable.

La incipiente demanda de empleo en las minas de carbón y fábricas metalúrgicas, entre 1910 y 1922, era un atractivo no desdeñable para un significativo número de inmigrantes europeos que se asentarían en los centros industriales del medio oeste estadounidense. Y Abelardo sería uno de ellos. ¿Por qué no probar?

Corría 1916.

Europa ya estaba sumida en la Primera Guerra infame. Pero más allá de ese cruel escenario, había otro motivo muy especial en Abelardo para adoptar aquella traumática decisión. La de “tomarse el buque”.

Tenía en quien amarrar su esperanza y combatir el desarraigo. La presencia de su hermano José, quien había arribado a Nueva York el 14 de abril de 1915, previa escala en La Habana, Cuba.

Por entonces, Abelardo jamás creería que en menos de un año, el 22 de febrero siguiente, tendría frente a sus ojos a la imponente estatua de La Libertad. Había llegado, ¡por fin!, desde Liverpool, Inglaterra, junto a dos jóvenes españolas tan soñadoras como él: Dolores Fuentes Cabezas y su hermana Pilar.

Y obviamente lo esperaba José…

Aquel barco no sólo uniría de nuevo a los hermanos Herrero.

También juntaría al por entonces “neoyorquino” con la recién llegada Dolores, quienes se casarían en la gran ciudad y vivirían un lustro con tres de sus hijos, Teresa, Sebastián (fallecido en Estados Unidos) y Alonso.

La vida del matrimonio con el tiempo tomaría un rumbo impensado. Con parada transitoria en Río Colorado. Y final… en Bahía Blanca.

***



Abelardo la peleó duro en su estancia en Nueva York. Hasta que, finalmente, aquel dolor desgarrador que lo invadió al dejar a sus padres, de algún modo le acicalaría su ánimo de “hacerse la América”.

Transcurrido un puñado de años, decidió pegar la vuelta a Zamora, donde se casaría con Teresa Lucas Luengo y sería padre de siete hijos.

La joven Dolores tampoco resistió el desarraigo. Y regresó a España en septiembre de 1920 con sus hijos Teresa y Alonso (fallecería en España), mientras que su esposo José haría lo propio recién en noviembre de 1921. Ya en tierra española nacerían otros tres hijos: Agustín (murió precozmente), María Adoración y José Antonio.

En cuanto a Pilar se radicaría en Washington, donde se casaría y sería madre de dos hijos.

Por entonces, la Europa de la post guerra ofrecía un escenario demasiado hostil, de dolorosa reconstrucción, con España todavía saliendo de aquella terrible pandemia de gripe que la azotó a fines de la década del ´20.

Por lo que la aventura de emigrar volvería a atrapar a José, ya con 33 años.

Fue así que el 14 de noviembre de 1927, en el barco “Almanzora”, llegaría solitario al puerto de Buenos Aires tras embarcar en Vigo, provenientes de Tamame (Zamora).

Tiempo después, el 22 de mayo de 1929, abordo del barco “Groix”, arribarían a la estación marítima capitalina Dolores, por entonces de 34 años, y los hijos del matrimonio Teresa, de 13, María Adoración, de 8, y José Antonio, de 2.

Dos años después, ya afincados en la zona rural de Río Colorado, la familia Herrero supo trazar su destino hasta que en 1931 se radicaría definitivamente en nuestra ciudad.

Hasta que en el 35, José y Dolores, quienes habían sufrido la muerte de tres de sus vástagos, serían padres de un séptimo hijo, el único argentino, llamado quizás no de manera casual… Abelardo.

Al cabo, un nombre que inspiró esta historia de inmigrantes de principios de Siglo XX.

Simple y cautivante a la vez.

Por lo esclarecedora y manifiesta del dolor de la despedida. Del adiós, como tan espléndidamente nos cuenta en su relato, rubricado el 20 de junio de 1916, nuestro amigo protagonista.

Disfrútenlo.

Tributo a siete descendientes bahienses de tantos pero tantos españoles que forjaron nuestro destino de ciudad grande.

El que aún subyace entre nosotros. En este suelo. Nelly y Lucía Reina, Nora Barriales, Mabel y Néstor Herrero Pérez y Héctor y Silvia Herrero.

***

¡Adiós! A mis padres

¡Adiós! Padres de mi vida

Aunque lo siento en el alma

Se va el hijo querido

Nacido de sus entrañas.

Solo mi pecho llora

La ausencia de mi partida,

No lloren ni pasen pena

¡Adiós! Padres de mi vida.

Hermanos, de corazón os pido

Consoléis a vuestros padres,

Le daréis gusto cumplido,

siéndoles buenos y amables.

Mientras yo tan afligido

Me veo en tan triste calma,

Repite mi triste voz

¡Adiós! Hermanos del alma.

Por último me despido

De hermanos…, primos…

Una amante que he querido

De amigos y demás gentes.

¡Adiós! Digo estremecido

Que voy a tierras extrañas

Más no por eso me aflijo

¡Adiós! Padres de mi alma.

Y con esta despedida

Me marché con ilusión

A principiar mi viaje,

Que un mes y pico dura.



“Historia de un viaje férreo y marítimo”

Saliendo de casa de mis padres

Cuando el reloj dio las cuatro

Diciéndole adiós a todos

Y mostrándome en un carro.

En cuanto me he visto en él

Me vino a la imaginación

Contarle lo sucedido

Si me prestan atención.

Atención pido señores

Digo, si me es permitido,

Para escuchar las verdades

De este joven atrevido.

Del pueblo de Fresnadillo

Que no negaré en decirlo,

He preparado el viaje

Para los Estados Unidos.

Para que ustedes no duden

Todo se lo contaré

Ha sido en el siglo veinte

Nunca yo lo olvidaré.

El día veintitrés de enero

De casa de mis padres salí

Con dirección a Zamora

Estación donde voy a partir.

Al entrar a la ciudad

Vi a los exploradores

Que andaban de maniobras

Todos muchachos muy jóvenes.

Allí estuve todo el día

Con bastante animación

Y a las doce de la noche

Me dirigí a la estación.

Estuve como dos horas

Pasando por el andén

Y al llegar las dos y cuarto

Pedí billete del tren.

A las dos y media en punto

Cuando yo al tren subía

Sin poder hablar palabra

De mi padre me despedía.

El tren parte de Zamora

Con muchísima zozobra

Dirigiéndolo, la línea,

Que va derecho hacia Astorga.

A la hora de salir el día

Llegamos a la estación

Para hacer cambio de tren

Con bastante animación.

En el tren que allí monté

Partía con mucha furia

Y a las cuatro de la tarde

Llegué a la estación de Coruña.

Donde estaba aguardando

Una mujer muy sincera

A quien iba dirigido

La cual se llamaba Teresa.

De allí subí a un coche

Dando la vuelta redonda

Y me llevó muy tranquilo

Caminando hacia la fonda.

Allí estuve siete días

Paseando muy contento

Viendo la mar y los barcos

Sobre todo los pesqueros.

También un barco alemán

He visto allí prisionero

Desde que empezó la guerra

Bastante grande por cierto.

El muelle está todo lleno

De jardines muy bonitos

Con las casas de cristal

Que son de cinco o seis pisos.

A las doce de la noche

De enero del treinta y uno

En el año dieciséis

Embarqué con mucho gusto.

Embarqué en vapor Inglés

De la compañía “El Pacífico”

Orisa tiene por nombre

Desde que fue su principio.

El rumbo que lleva al norte

Con bastante precaución

También lleva el destino

Al puerto de Liverpool.

Pero no puedo llegar

Porque la suerte lo marca

Que habría de embarrancar

En aguas del mar de Francia.

A eso de las nueve y media

Bajan la escalera del barco

Para subir pensativo

Con velocidad el práctico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Diciendo que un submarino

Alemán con gran cuidado

En la dirección que llevo

Muchas mucias ha sembrado.

Luego le cambian el rumbo

Con dirección al norte

Porque temen que una mina

Se la encuentre y luego explote.

Como unos treinta minutos

Así marchó navegando,

Cuando dio un golpe terrible

Que nos dejó asustados.

Al hacer dos días y medio

Que en el vapor viajaba

Cerca de una isla de Francia

El vapor embarrancaba.

Como era entrada de puerto

El Capitán iba de guardia,

Con el primer oficial,

Y se lía a bofetadas.

Pero la suerte lo quiso

Que esa vez se salvara,

Porque lo tomaron del barco

Para que no se matara.

El día dos de febrero

Qué día tan desgraciado

Para los pobres pasajeros

Del Orisa embarrancado.

Por ser el día de Candelas

En España muy nombrado,

Mientras me dure la vida

Yo jamás podré olvidarlo.

A las diez de la mañana

El capitán desde el puente

Ordena preparar los botes

Para salvar a la gente.

Poniendo los salvavidas

Atados a la cintura,

Diciendo salve el que pueda

Que no tenemos ayuda.

El vapor camina de fondo

De aguas se va llenando

Vamos corriendo a los botes

A ver si así nos salvamos.

El capitán desde el puente

Con un silbo pide auxilio

Repitiendo sin parar

Que estaba en mucho peligro.

También corriendo levanta

La bandera colorada

Indicando que el Vapor

Por momentos naufragaba.

Estuvo un cuarto de hora

Haciendo señas a tierra

Para que fuera a su auxilio

El que más pronto lo viera.

Los habitantes lo ven

Preparan cuatro balandras

Y a salvar toda la gente

Salen con esperanza.

Ya se metieron en ellas

Con dirección al vapor

Con mucha velocidad

Para darnos salvación.

Se aproxima el vapor

Baja la escalera rápido

Todos queríamos salir

Y nos detiene el paso.

Diciéndonos enseguida,

Tienen que aguardar ustedes

Que es por ley salvar primero

Los niños y las mujeres.

Así han de tener paciencia

Que pronto estarán en tierra

Y a la isla Nohis Metier

Llegamos en media hora.

En cuanto desembarcamos

Nos llevaron a un hotel

A todos los inmigrantes

Para darnos de comer.

Nos trataron muy decente

Todo con mucha algaraza

Y cada uno le pedía

De lo que más le gustaba.

Haciendo traer por señas

Aunque se pidiera agua,

Porque no nos comprendía

Ni siquiera una palabra.

Por ser la isla muy pequeña

No tenían alojamiento

Para todos los del barco,

Ni tampoco el alimento.

Allí estuvimos tres horas,

Hasta que ha llegado un parte,

Que a las cuatro y media en punto

Marchemos a Saint Nazaire.

Con prontitud embarcamos

Y navegando de noche,

Hemos llegado al puerto,

Cuando el reloj dio las doce.

Más cuando desembarcamos

Nos dicen con precaución

Tienen que ir a dormir

Esta noche a la estación.

Estuvimos cinco días

Paseando en la ciudad,

Hay comercios tan grandes

Que son dignos de mirar.

El puerto es muy grande

De barcos habrá un millón

Sin contar con los que tienen

Todavía en construcción.

Estando allí muy tranquilos

El día siete de febrero,

El primer oficial llama

Que le sigamos ligeros.

Nos lleva a la estación

Y luego nos dijo así:

Se suben en este tren,

Que se van a ver París.

Donde llegamos el ocho

A las nueve de la mañana

Y hemos visto a las mujeres

Con una red por la cara.

Pues como dice el refrán

Que lo habrán oído decir,

El que quiera vestir modas

Que se vaya a París.

Es capital muy bonita

Y de grandes dimensiones

Creo que tiene habitantes,

De tres a cuatro millones.

Allí vi a los alemanes

Con los trajes medio blancos,

Que los tenían prisioneros

Y les daban muy mal trato.

Pues los hacían trabajar

Más que a bueyes al arado,

Y donde quieran que iban

Los llevaban escoltados.

Allí pasé todo el día

Paseando por las calles,

Y a eso de las ocho y media

Partimos para El Havre.

A las doce de la noche

llegué con mucha alegría,

bajándome en la estación

para subir al tranvía.

Con dirección al muelle

Por la calle partió,

A eso de las doce y media

Embarqué en otro vapor.

A la una de la mañana

Se levantaron las anclas

Para empezar a marchar

Por el Canal de la Mancha.

Allí estuve siete horas

Paseando por la rambla,

Por cada inglesa que veía

Mudaba el color de mi cara.

Porque las hay muy bonitas

Y también muy resaladas

Para ser pecar a un hombre

Cada vez que las miraban.

Con sentimiento partí

Solo con decirle adiós

Y a las cuatro de la tarde

Marché para Liverpool.

Donde he llegado de noche

A las dos de la mañana

Y el tren que me conducía

Parecía que volaba.

Porque pasábamos cerca

De donde dan las batallas

Y temían que los aeroplanos

Alguna bomba tiraran.

Al llegar a la estación

Ya me estaban aguardando

Para llevarme al hotel

Uno que estaba encargado.

Allí estuve tres días

Junto con los compañeros

Paseando por la ciudad

Y viendo muchos comercios.

Es un puerto muy grande

Y de mucho movimiento

En Inglaterra no hay otro,

Ni comparación de ello.

No pasan tres minutos

Si alguno los va contando,

Que no levanten los puentes

Para entrar y salir barcos.

De aquí no hay más detalles,

Pero no quiero pensar

Sólo diré que el día doce

Volví otra vez a embarcar.

En el vapor Nueva York

Que el día once se esperaba,

Entré en él muy contento

A las diez de la mañana.

A las cuatro de la tarde

Le levantaron las anclas

Con destino a Nueva York

Lo ponen a toda marcha.

Con las luces apagadas

Marchó a prisa navegando

Por miedo a los submarinos

Y con los botes colgando.

Pero por el temporal

Con poca marcha fue

Y en vez de tardar ocho días

Hemos empleado diez.

Algunos días creí

Cuando me ponía a pensar

Que iba a servir de pasto

Para los peces de mar.

Porque las olas pasaban

Todas por encima del barco

Y estuvimos en peligro

Cuando cruzamos los bancos.

Que llamaban de Terranova

En todas partes nombradas

Por el peligro que tienen

Cuando los cruzan los barcos.

Pero por fin ha llegado

al puerto de Nueva York

con todos los pasajeros,

de febrero el veintidós.

A las nueve de la mañana

Cuando el vapor atracaba

He divisado a mi hermano

Que impaciente me esperaba.

Recibí tanta alegría

Que me puse tan contento

Que no sabía si llorar

O reír al mismo tiempo.

Había estado hace días

Esperando en Nueva York,

A la mañana iba al muelle

A ver si entraba el vapor.

Más el día veintidós

Él bastante madrugó

Porque tuvo la noticia

Que llegaba aquel día el vapor.

Cuando salimos de allí

Montamos un elevado

Con dirección a una zonda

Adónde llegamos muy rápido.

Con un hambre canina

Imposible de aguantar

Que eran las cinco de la tarde

Y teníamos que almorzar.

Así pasamos el día

En el hotel descansando

Para marchar el día siguiente

Donde habitaba mi hermano.

Cuando bajamos del tren

Era ver una hermosura

Metiéndonos en la nieve

Por encima de la cintura.

Hemos llegado tranquilos

Y muy frescos de la cara

El veinticinco de febrero

Al hogar, o sea a la casa.

Extrañando tanto el frío

Que se cortaba el aliento

No pudiendo estar parado

Siquiera por un momento.

Así he llegado a la casa

Bastante desmejorado

Siendo imposible contar

Las fatigas que he pasado.