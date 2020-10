Marchan en Jujuy en reclamo de justicia por femicidios y exigen la renuncia de funcionarios

Una marcha encabezada por organizaciones de mujeres y ciudadanos de la capital jujeña reclamó esta tarde justicia por tres femicidios registrados en los últimos 20 días en la provincia y exigió la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer y la titular del Consejo de la Mujer de Jujuy, Alejandra Martínez.

La protesta generalizada siguió a los femicidios de Roxana Mazala, de 31 años, quien fue envenenada ayer en la ciudad de Perico por su pareja, que se suicidó; de Iara Rueda, de 16, quien apareció semienterrada en un descampado de la ciudad de Palpalá el último lunes y de Cesia Nicole Reinaga en Abra Pampa, el pasado 8 de septiembre, tras permanecer diez días desaparecida.

La multitudinaria columna inició su marcha poco después de las 17 desde la Gobernación jujeña al grito de “ni una menos, vivas nos queremos” y el permanente pedido de renuncia de funcionarios del Gobierno provincial.

Entre las expresiones también exigieron la aparición con vida de Gabriela Cruz (24), quien desapareció en la tarde del 24 de septiembre también en la ciudad siderúrgica, de quien aún no se tienen noticias.

“No les importa nuestras vidas, renuncien”, rezaban carteles de las manifestantes en alusión al gobernador, Gerardo Morales; el ministro de Seguridad, Meyer y la titular del Consejo de la Mujer, Martínez

“Somos el grito de las que ya no están”; “A las mujeres no se las traga la tierra, las secuestran con la complicidad del Gobierno que no las busca”; “Queremos justicia”; “Si algún día no vuelvo, quemen todo”, fueron otros de los mensajes que empuñaban las mujeres.

A los repudios se sumó una caravana de motocicletas que hicieron sonar un persistente "bocinazo" en medio de una convulsión social en la provincia desde el femicidio de Cesia Reinaga.

“El Estado está ausente, no busca a las niñas y mujeres desaparecidas porque no les interesa y solamente hace propaganda de medidas abstractas contra la violencia de género”, sostuvo Natalia Aramayo, integrante de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy, mientras se enfilaba a la multitud.

La activista sostuvo que la “gente no quiere más estos hechos”, al valorar las masivas manifestaciones en la ciudad Palpalá y otros puntos de la provincia “para decir que estamos juntas y esto se tiene que acabar”. “Gritamos fuertes, libres y sin miedo nos queremos”, enfatizó.

En ese marco las activistas criticaron fuertemente la decisión del gobernador Morales de crear un “Comité de actuación ante desapariciones y extravíos de mujeres”, a la cual consideraron “una burla”, porque “las acciones concretas no están”, al recordar las falencias en la búsqueda por parte de la policía de las adolescentes asesinadas.

“La única manera que esto cambie es que declare la emergencia por violencia de género en la provincia”, sostuvo, para insistir en la renuncia del ministro Meyer y de Martínez. “Se tienen que ir y dejar de mentirnos”, acentuó.

La marcha de mujeres estuvo integrado por organizaciones sociales, estudiantiles, barriales y políticas que se unieron en pedido de justicia de respuestas por parte del Estado jujeño, bajo un clima de dolor e ira.

Las protestas también se replicaron en las localidades de San Pedro, Palpalá y Lozano, mientras que en la ciudad de Córdoba y en la Casa de Jujuy en Buenos Aires también grupos de mujeres adhirieron a los reclamos. (Télam)