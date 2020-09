Tratamientos con plasma en el Penna: "Tuvimos un crecimiento en la última semana"

El jefe del área de Terapia Intensiva del Hospital Penna, Carlos Cucchetti, dijo esta tarde por LU2 Radio Bahía Blanca que "en la última semana" tuvieron "un crecimiento" en la cantidad de tratamientos con plasma por casos de coronavirus.

"El plasma es de la Provincia. Nos vamos comunicando semanalmente y nos 'prestamos'. Al principio colaborábamos con el AMBA y adquiríamos experiencia. Tuvimos un crecimiento en la última semana, recibimos una colaboración de ellos, pero por ahora podemos cubrir la demanda", contó Cucchetti al programa Hechos de radio.

Igualmente, advirtió: "[Aunque] no es una urgencia el plasma, a veces hay que llamar a alguien y decir 'por favor, puede venir'. Hay grupos sanguíneos que son deficitarios, como el grupo B", así que la respuesta depende de cada paciente.

"Cuando todo esto comenzó veíamos que el plasma que se le pasaba a los pacientes tenia una cantidad de anticuerpos. El 15 de mayo se lanzó el protocolo provincial y los donantes de plasma deberían tener una titulación de anticuerpos con mínimo de 400. Hay que tener ese mínimo de anticuerpos para ser donante", detalló.

También, entre otras cosas, "hay que ser mayor de 18 años, no pueden donar las mujeres que hayan tenido más de dos embarazos, y cumplir con otros requisitos como no haber tenido hepatitis (salvo la A) o no tener tatuajes recientemente realizados".

"La enfermedad vino para quedarse un tiempo largo y la gente quiere colaborar, pero no pueden venir todos juntos", expresó.

Sobre la situación del personal de salud en el Penna, Cuccetti contó que su área está más complicada que otras. "Hace 24 años que soy médico en terapia intensiva. En los últimos 10 años hubo una caída en ingresos de aspirantes. En los últimos 4 o 5 ha sido prácticamente nula. La terapia intensiva a mí me encanta, pero son 24 horas de guardia. También tiene la parte científica, investigadora, pero es para gente joven porque hay que mantener un ritmo".

"Como todo lo nuevo, más allá de la experiencia que tenemos, esto es algo que empezó hace 7 meses para nosotros y comenzamos a estudiar. Tenemos la misma preocupación que la gente. Hay que llevar el laburo que involucra, sobre todo estas semanas que se ha incrementado la cantidad de pacientes. Hay mucha empatía entre colegas, todo el personal de salud se ha puesto sobre el hombro esto", dijo.

Para la donación de plasma en el Penna tenés que ser paciente recuperado de COVID-19. Los contactos son: WhatsApp 2914436006, de 10 a 13 y de 16:30 a 19. Hemoterapia: 4811510, de 8 a 15 o WhatsApp, 2915262649, de 15:30 a 19:30.