Maradona enojado por las burlas que recibió por su máscara: "pónganse de acuerdo, muchachos"

Luego de presentarse en cancha de San Lorenzo, en el amistoso de su equipo Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Armando Maradona hizo su descargo en su cuenta de Instagram porque "se encontró con algunas burlas" por la máscara que utilizó.

El entrenador del "Lobo", junto con su hijo Diego Fernando, se presentaron una particular protección y fueron apuntados en las redes.

"Hoy salí de mi casa con esta máscara, que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación, y por respeto a todos los fallecidos por COVID. Y me encontré con algunas burlas, de grandes, de chicos, y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidás. Y cuando te cuidás, también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos, se escandalizan. Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada, ni nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos", puso Diego.