Messi despidió a Suárez y volvió a cargar contra la dirigencia: "yo no me sorprende nada", publicó

Lionel Messi le dedicó unas palabras a su amigo Luis Suárez, quien ayer dejó el Barcelona para continuar su carrera en el Atlético Madrid.

El rosarino publicó unas fotos en su cuenta de Instagram, con unas sentidas palabras para el uruguayo y, además, volvió a cargar contra la dirigencia del equipo catalán.

"Te merecías que te despidan como los que sos: uno de los jugadores más importanets de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", señaló el capitán argentino.

Suárez, quien no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador Ronal Koeman, ahora será un rival más en el equipo del "Cholo" Simeone "va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte", le dijo Lío.

Mirá la carta completa: