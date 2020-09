"Estoy orgullosa de que los rankings estén liderados por argentinos", dijo Tini

La cantante Tini Stoessel —que estrenó su nueva canción, Duele, junto al rapero tucumano John C— afirmó que considera que “hay mucho talento en Argentina” y que se siente “orgullosa de que las listas y los rankings estén encabezados por artistas argentinos”.

En charla con medios de comunicación, Stoessel hizo referencia a la participación de John C en su canción más reciente, así como a su colaboración con otros artistas locales en Ella dice (junto a Khea) y High (con María Becerra), todos con muy buena repercusión.

Este año Tini planificaba editar su nuevo álbum, el tercero de su discografía, pero la pandemia de coronavirus retrasó sus planes y le permitió aprovechar el tiempo para satisfacer sus obsesiones musicales y perfeccionar el material junto a sus productores, los colombianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres.

En ese plan, dio varios pasos en busca de un perfil más maduro, dotando a su repertorio de sensualidad y de una urbanidad latina, como con el hitazo Ella dice, con Ya no me llames junto al colombiano Ovy On The Drums, y también ahora con Duele con John C.

Juan Cruz López, el nombre de John C, vivía en la localidad tucumana de Las Talitas hasta que este verano, luego de arrasar el año anterior con C90 junto a Trueno, Neo Pistea y Bhavi, viajó a instalarse a la Capital Federal.

La elección de John C para colaborar en la canción de Tini se basó en que aquella canción había sido un “boom” entre el público masculino que gusta de la música urbana y en un encuentro que el rapero tuvo con Alejandro Stoessel, padre de la artista, en un festival del interior del país.

“Esta vez no llegué por mi hermano que conoce a todos los raperos argentinos, fue por mi papá. Estuvo en Corrientes y se cruzó al padre y a John y me habló muy bien, y desde que grabé Duele quería un rapero que entrara y la rompiera. Grabó para ver qué onda, porque a veces puede pasar que uno se mete en el estudio y no se halla con la canción, pero me acuerdo que estaba en el baño de no sé qué país a punto de hacer un show, escuché la versión que me envió John y me encantó. Así salió”, relató Tini.

“Mi voz se grabó hace dos años y John grabó su parte el año pasado”, detalló la artista, para descartar la versión que indicaba que el tema era un "pase de facturas" a su ex Sebastián Yatra y a su actual novia, la mexicana Danna Paola.

"Ahora entiendo su mala fama pero el que la hace tarde o temprano la paga", dice una línea de la canción de Tini, y por eso había sido vinculada con Yatra y Danna Paola, cuyo hit se titula Mala fama.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“A veces las canciones no tienen todo el tiempo un destinatario —cerró el debate—, sino que que entrás al estudio y sale”.

Tini también explicó cómo nació la idea de fusionar en Duele los ritmos urbanos con el tango, con el sampleo de La Cumparsita incluido: “El primer día que entré al estudio les dije que quería fusionar el tango argentino, porque cuando saqué la fusión de la cumbia y el reggaetón con Pablito Lescano quería fusionar los géneros que nos representan mucho a los argentinos”.

“En el estudio me quise animar con el tango, había armado un poco la base y empezamos a jugar. También animarme a cantar hablado. Hay una búsqueda en este nuevo álbum, hasta en el color de la voz y la forma en que lo digo, en lo que lo canto y lo interpreto. Hubo un crecimiento en todo ese sentido y fue un desafío”, confesó.

Sobre el videoclip que acompaña el lanzamiento del tema, Tini apuntó que buscaba “darle una vuelta en la estética” y por eso decidió darle un toque tanguero y feminista, bailando con otra mujer mientras John C observa desde una suerte de pedestal encerrado por un vidrio.

“Buscamos una bailarina literalmente de tango para que pueda acompañarme. Estuve mucho tiempo ensayando para poder bailar; aunque no sea mucho no es fácil y Noe, la bailarina, me llevó”, recordó y agregó que tuvo que practicar mucho “para lograr esa movilidad” porque las dos calzaban zapatos con tacos.

“Bailar con Noe el tango fue una señal clara de empoderamiento", arriesgó.

Además, sostuvo que "esta canción habla de esta relación, ¿a quién no le sucedió que aunque te duela querés más y seguís tirando de la soga hasta que te mueras del dolor? Y el tema de bailar el tango con una mujer fue que no necesitás más que a una misma para salir adelante, fue ese el mensaje”.

Sobre su nuevo disco, Stoessel adelantó que “está casi todo listo, falta terminar algunos detalles”.

“Soy bastante perfeccionista y todavía sigo regrabando cosas, estoy terminando de armar algunas canciones para quedarme bien segura y contenta antes del lanzamiento”, acotó.

Tini adelantó que el nuevo álbum saldrá entre octubre y noviembre, y que estará precedido por un último single que será un dueto con una figura importante de la música a nivel mundial.

“La próxima es una canción que no van a poder creer, porque es totalmente distinta a todo lo que vienen escuchando y aparte es con el artista que marcó mi vida desde que soy chiquita. Literalmente por esa persona amo la música y siempre que me preguntaban con quién quería colaborar mencionaba a esa persona. Es un sueño cumplido”, concluyó. (Télam y La Nueva.)