Liga del Sur: sin fútbol, pero con varios proyectos avanzados para cerrar el 2020

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Hace 14 días, a causa de la pandemia por el COVID-19 y la imposiblidad de desarrollar los campeonatos en condiciones normales, la Liga del Sur tomó la decisión de posponer la actividad futbolística para el 2021, estableciendo un hecho sin precedentes para la entidad que acaba de cumplir 112 años de vida.

Por si usted no sabe, es la primera temporada donde no se desarrollaron competencias oficiales de ningún tipo, porque el calendario deportivo no se alcanzó a poner en marcha en ninguna de las categorías antes de la fulminante aparición del coronavirus.

Sin embargo, en la Liga, que permanece cerrada y los empleados administrativos trabajan bajo la modalidad home office, siguen vigentes los compromisos asumidos para este raro y olvidable 2020.

Las reuniones del Consejo Directivo se siguen realizando (vía zoom) todos los miércoles, y los temas a tratar están vinculados a los proyectos que se encuentran en marcha y a otros que están a punto de cristalizarse.

El presidente Gustavo Lari se refirió a planificaciones, convenios y al avance tecnológico que tuvo la LDS en este último tiempo.

-- “Estamos a punto de cerrar un acuerdo con la Municipalidad para que la Liga pueda armar en el Polideportivo Norte una cancha de Futsal y una de fútbol playa, además de solicitar la de Fútbol 11 para que entrenen y jueguen las selecciones sub 13 y sub 15. Falta una reunión con el intendente (Héctor Gay) y que se firmen las conformidades”.

-- “Los dirigentes de los distintos clubes hicieron un curso sobre el manejo operativo de un sistema que permite cobrar las cuotas sociales mediante rapipago o pago fácil. Además, habrá un carnet unificado y, on line, las distintas entidades podrán manejar el fútbol o cualquier actividad desde una computadora”.

-- “Son necesarios ciertos cambios en el estatuto y en el reglamento de la Liga, y es por eso que nos estamos reuniendo con la Comisión de Interpretación y Reglamento. Todas las modificaciones que se hagan se pondrán a consideración en la Asamblea de fin de año, donde los clubes deberán votar”.

-- “El 4 de octubre se pone en marcha la segunda edición del PES 2020 de la Liga (juego virtual de play station 4). El primero fue un éxito”.

-- “En nuestro programa (`Liga2 Por el Deporte´, que se transmite por youtube), el torneo de metegol entre dirigentes y el PES donde participan jugadores, se encuentran en la etapa de cuartos de final”.

-- “Con respecto al fútbol playa, Punta Alta puede ser otra sede organizativa, ya que pondría canchas en Villa del Mar y Arroyo Pareja. Venimos hablando y avanzando con el municipio de Coronel Rosales; sería fantástico jugar acá y allá”.

-- “Algunos clubes continúan con la capacitación para dirigentes a nivel nacional. Es un curso que dicta una Liga de La Plata y que es avalado por una consultora. Se da todos los martes (de 19 a 22), la temática está relacionada a la logísitica y al manejo de las instituciones y los disertantes varían todas las semanas”.

-- “El 1 de octubre los árbitros de Futsal recibirán una capacitación por parte de AFA, en relación a las nuevas reglas que incorporó la actividad”.

La crisis pegó fuerte

“Económicamente, la Liga está complicada. Gracias a algunos ahorros, a los subsidios que se consiguieron y a lo que ingresó por la publicidad del programa televisivo, estamos al día con los empleados y los gastos fijos. No te puedo mentir, venimos piloteando como podemos la situación; ya van 9 meses sin ingresos. Por suerte no tenemos deudas y estamos al día con los impuestos de aportes”, señaló el titular liguista.

“Los clubes, salvo algunas excepciones, subsisten con las venta de pastas, de verduras, rifas o haciendo bingos virtuales. En bancarrota no hay ninguno; pueden estar sin ingresos, pero se mantienen en pie”, agregó.

Con respecto a la temporada 2021, Lari no se animó a aventurar demasiado: “no sabemos que va a suceder con esta pandemia el año que viene, nos tiene en jaque a todos. Antes de arrancar un campeonato, los equipos necesitan entre 30 y 45 días de preparación, así que en enero no creo que se inicie. Eso sí, durante esos días iremos armando el tipo de torneo que se va a disputar. Existe una gran chance de que el de 2021 sea igual al que se iba a desarrollar en 2020, pero eso te lo digo hoy; es necesario esperar a las elecciones de diciembre”.

--¿Vas por la reelección?

--Me gustaría, pero no lo tengo claro todavía. Lo debo hablar con mi familia y ver que sucede en mi club, Bella Vista. Y obviamente que quieren los clubes, pero ahora estoy pensando en los proyectos que tenemos y en la manera de hacerlos realidad.