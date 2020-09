La frase xenófoba de La Bomba Tucumana, por su vestuario del Cantando 2020: "Esto es de villera boliviana"

La cantante de música tropical Gladys "La Bomba Tucumana", que participa del reality Cantando 2020, fue grabada con una cámara oculta donde se quejaba por el vestido que le habían dado. "Esto es de villera boliviana", dijo en un momento.

Ocurrió en el "detrás de escena" del ciclo que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito. En vivo en el programa expresó: "Tuve que llamar a la producción. Pasan vestidos alucinantes y el mío es de una tela… Cuando vean el de Flor Torrente se caen... Me voy a poner lo que a mí me gusta, quiero tapar mis brazos. Tengo 55 años. Esto lo quisiera cortar”.

Pero en su ámbito privado fue más dura y llegó a decir la frase xenófoba y discriminatoria.

Según las imágenes emitidas este miércoles en Los ángeles de la mañana, se ve a la cantante hablando con una persona de espaldas a la cámara. "Esa tela es importada, carísima. Yo dije como una estúpida ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura? ¿Por qué la tela importada no podía ser para mí? O sea, por qué esta tela que vale dos pesos... Relaburada, pero bien laburada no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo”, dijo.

“No puede haber forma de que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera… Esto es de una villera boliviana”.

"Me grabó en una charla íntima"

Tras la difusión del video La Bomba Tucumana hizo un vivo en Instagram donde expresó lo que sentía y repudió que la hayan grabado de esa forma.

“No estoy muy bien, estoy muy triste por todo lo que sucedió anoche en el programa, y también en otro, que hacen cosas para desestabilizarme emocionalmente”, dijo.

“Estoy supertriste por todas las cosas que se generan a partir de esto. Hasta llegué a discutir con mi hijo. Me siento tremendamente dolida, bajoneada, y claro que me quiero volver a mi casa”.

Sobre la persona que hizo la cámara oculta, expresó: “Me grabó en una charla íntima con gente de mi entorno y casi me muero recién cuando veo eso. ¿A esas cosas llega el ser humano? ¿A esas cosas tan bajas? Estoy tremendamente dolida. Me grabó diciendo cosas que yo sentía". Y agregó: "Voy a empezar a grabar para que ustedes vean las ropas, vestuarios y cosas que les hacen a otras personas, y la manera en que me tratan”.

“Entiendo que es un reality, entonces, acepten que lo que yo digo en el piso es cierto. Duele que me quieran dejar como una loca, pretenciosa y agrandada, cuando no soy nada de eso. Es doloroso ver, leer y escuchar que digan cosas que nada que ver. Jamás he sido pretenciosa, cero divismo. No soy una jodida, soy esto que ven”, finalizó. (TeleShow y La Nueva.)