La AFA habilitó 5 amistosos para el sábado: ¿juega tu equipo?

La AFA autorizó la realización de 5 partidos amistosos pautados para el sábado.

Como el plazo de consulta es de 96 horas antes del encuentro, se espera que el pedido, en forma escrita, para llevar adelante el resto de los duelos acordados se realice en los próximos días.

El ente que organiza y regula el fútbol en nuestro país realizó algunas modificaciones en el protocolo sanitario general, sobre todo apuntado a cotejos informales entre elencos de nuestro país.

El conjunto que hará de local (tiene que jugar en el estadio principal y a puertas cerradas) deberá gestionar la autorización, indicando la fecha, hora, lugar y elenco visitante. Además, la AFA recomienda que no haya presencia de árbitros y que cada jugador vaya y se retire de la cancha en su auto particular o, en caso de no tenerlo, que cada vehículo lleve dos pasajeros como máximo.

Al finalizar el encuentro, los planteles se deberán retirar lo antes posible del estadio, y sin utilizar previamente ningún sector de las instalaciones.

Queda prohibido en los cotejos amistosos el intercambio de camisetas entre los futbolistas, además de cualquier otro artículo de uso personal. También queda restringida la utilización de los vestuarios, por lo que las charlas previas al partido se deberán dar en el campo de juego, y el compartir el envase de hidratación, ya que cada uno tiene que tener uno personal.

Los duelos ya aprobados son: a las 9.30, Gimnasia LP-Huracán, San Lorenzo-Argentinos, Vélez-Banfield, Estudiantes-Arsenal, y desde las 10, Newell’s-Unión.