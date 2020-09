"El 100 % de los clientes adhiere a la idea de mantener los gimnasios abiertos"

"Nosotros conversamos, bajamos la idea de mantenernos abiertos y el 90 % adhirió, el 100 % de los clientes de todos los gimnasios adhiere a la idea y el que desea no abrir, no va a abrir, no hay ningún tipo de problemas".

La frase corresponde a Martín Racosta, vicepresidente de la Cámara de Actividades Físicas y Deportivas de Bahía Blanca, quien además señaló que "no podemos obligar a nadie a hacer nada, es decisión de cada uno abrir o no".

"No es una rebelión, sino que no nos dan ninguna explicación y llega un momento que la situación económica, como de salud personal, porque hay propietarios con pánico y desesperación, es difícil", agregó.

Ayer, tras la comunicación oficial del intendente del regreso de Bahía Blanca a fase 3 por la lucha contra el coronavirus —prohibiendo los gimnasios—, CAFIDE informó en redes sociales que "vamos a continuar trabajando, brindando como siempre un servicio seguro y necesario para todos".

"Los contagios vienen de otro sector que hoy en día siguen abiertos, eso nos hace ruido y tratamos de ser escuchados porque queremos una explicación fehaciente de por qué nos cierran, más allá de que sea un decreto", puntualizó Racosta.

"Hubo algunas denuncias de vecinos —continuó—, la policía se hizo presente en estos gimnasios y los intimó al cierre, pero no los clausuraron".

Además, Racosta marcó una diferencia con CaBGiAA (Cámara Bahiense de Gimnasios y Actividades Afines) por tener "distinto accionar" más allá de que la idea de ambas Cámaras es "la apertura de los gimnasios y poder trabajar".

"Nosotros tenemos una postura más cercana al diálogo, tratando de que se entienda nuestra situación y pidiendo a las autoridades que hagan publica la trazabilidad de contagios para que se compruebe que en los gimnasios no ha habido contagios este último mes", completó.