Un ambicioso proyecto se reconvierte, otro comienza y el testigo todo terreno

--Buen día, Juan María. Empezaron con el pie derecho en la reanudación de la Copa. Cuatro goles en Brasil no está nada mal.

--Veo que viniste con todo el humor, pero te aclaro que ese empate al final servirá de mucho. Igual ustedes no jugaron contra nadie.

--Solo trato de poner un poco de onda porque la realidad pinta dura. Me refiero al tema sanitario y al económico.

--Y sí. Parece que lo tan temido se hizo presente.

--¿Te referís a la saturación de los servicios sanitarios?

--Claro. El director del Penna dice que estamos al borde del colapso y el intendente habla de situación límite. Mañana va a ser un Día de la Primavera muy distinto, con operativos y controles en los sectores críticos de concentración humana, por caso el Paseo de las Esculturas y La Carrindanga.

.

--Igual mucho no entiendo. Se controla eso y no que se realicen marchas. No voy a juzgar que esté mal o bien que se marche en contra del gobierno, pero me parece una incoherencia controlar ciertas aglomeraciones humanas y otras no.

--De todas formas mucha gente no congregó la marcha del 19S en desacuerdo con la reforma judicial, contra el endurecimiento del cepo al dólar y contra la cuarentena, entre otros temas. El miedo al virus y la falta de un único tema aglutinante me parece que le termino restando fuerza al reclamo.

--Coincido. Fijate que raro será, como decíamos antes, este 21 de septiembre. Cuando todo el mundo pensaba que a esta altura del año íbamos a estar mejor, es al revés y no hay demasiadas expectativas positivas ni en Bahía ni en el país.

--Tal cual. El otro día me acordaba de lo que dijeron dos médicos locales en una nota que publicó “La Nueva.” meses atrás.

--¿Por?

--A principios de junio el colega Sergio Prieta le preguntó al epidemiólogo Ezequiel Jouglard y a la infectóloga del Hospital Municipal María Laura Spadaro si en Navidad o Año Nuevo íbamos a poder reunirnos con nuestras familias.

--¿Y qué dijeron?

--Spadaro dijo, casi cuatro meses atrás, que es muy probable que el 1 de enero no podamos estar bailando en un boliche o teniendo la vida social que teníamos hasta el 20 de marzo, aunque sí reuniones familiares, pero sólo con la familia y no con vecinos o amigos. Jouglard, por su parte, dijo que vamos a tener casos en el verano y posiblemente brotes hasta que todas las personas queden inmunizadas con la vacuna.

--Realmente no estaban equivocados. Podríamos preguntarles a cuánto se irá el dólar para esa fecha. ¿No te parece?

--Mejor no hablemos de economía, sobre todo luego de una semana muy agitada. ¿Te acordás cuando te decía que algunos de los que cobran el IFE o los préstamos a tasa cero, subsidiados por el gobierno, utilizaban ese dinero para hacerse una diferencia?

--Sí, fue en junio pasado, y levantaste flor de polvareda.

--Bueno, tan equivocado no estaba porque entre las restricciones que sacó ahora el gobierno, los que cobran el IFE no podrán comprar dólares. Los bancos cruzarán datos con ANSES para chequear quiénes están inhabilitados para realizar esta operación. Igual un buen gesto podría ser que los políticos y funcionarios tampoco puedan estar habilitados, pero no creo que el pollo fume.

--Por supuesto que no, y me imagino que todo este tembladeral económico debe haber parado varios proyectos. ¿Tenés algún dato de Bahía?

--Muchos están desensillando hasta que aclare, es lógico, pero varios proyectos ya vienen castigados desde mucho antes, uno es una ambiciosa propuesta que estaba pensada para las sierras y de la que te di datos hace unos meses.

--Ni idea, recodarme.

--Me refiero al centro de actividades de montaña en 10 hectáreas de Villa Arcadia. ¿Te acordás? Era un proyecto de unos 7 palitos verdes, con tres pistas de material sintético, la más grande de 300 metros.

--Sí claro, ahora me acuerdo. ¿Y qué pasó?

--Obviamente está frenada la compra de la pista en Italia, la cual había sido señada, pero los mataban con los impuestos para importarla y ahora es imposible.

--¿Chau proyecto?

--Se está pensando en una reconversión, apuntando a generar un centro para el turismo estudiantil que atraiga contingentes de una amplia región.

--No es mala idea, pero te cambio de tema. El otro día fui al puerto y vi que ya habían demolido totalmente el edificio del ex Colegio Belgrano, en Sisco y Dasso.

--Así es, aunque la construcción del hotel con locales comerciales, restaurante y salón para conferencias, orientado a atender la demanda de las empresas del polo y del puerto, entró en compás de espera.

--Bueno, no me tirás una noticia positiva...

--Siempre hay cosas positivas, solo tenés que buscarlas. El otro día me acercaron un proyecto que comienza a avanzar en proximidades de avenida Alem y Sesquicentenario.

--¿De qué se trata?

--De un microparque con módulos aptos para depósitos destinados a todo tipo de actividades logísticas, comerciales y de servicios. Son galpones de entre 60 y 80 metros cuadrados.

--¿Una especie de guardamuebles?

--En parte. Me da la sensación que se apunta bastante al e-commerce, es decir, tenés una venta online y usás eso como depósito, con servicio de vigilancia. Obviamente también apunta a quienes desean liberar espacio en su oficina, local o vivienda.

--¿Ya se está construyendo?

--Comienza en noviembre, al menos eso me comentaron.

--¿Al final sabés qué van a hacer donde estaba el hotel Santa Rosa, en Sarmiento al 300?

--El otro día pasé y vi que lo están demoliendo, realmente no era un edificio antiguo, pensá que ese hotel fue construido en 1979, pero indudablemente el que lo compró piensa darle otro destino al lugar.

--Me estás sanateando. ¿Sabés que van a hacer ahí?

--No lo tengo confirmado, aunque me dijeron que van a levantar un edificio porque la zonificación es muy ventajosa para ese tipo de emprendimientos. Quien lo compró es un conocido empresario de una casa de sanitarios ubicada en calle O’Higgins.

--Ya que tocaste el tema de los sanitarios. ¿Se sabe algo de las grandes obras de agua que la Provincia hará en Bahía?

--Lo último que me pasaron es que están preparando toda la documentación para licitarlas, aunque por la pandemia hay menos gente que trabaja y todo se hace más lento.

--¿Se confirmó finalmente qué van a hacer?

--No, pero se sigue hablando de las tres grandes cisternas que te mencioné (Cerri, Bosque Alto y Punta Alta) y de una amplísima renovación de cañerías para terminar con las pérdidas, pero nadie me confirmó si harán un segundo acueducto desde Paso de las Piedras.

--Che, sigue sin arrancar la autopista de El Cholo y Sesquicentenario…

--Sí, pero tené fe. Se están definiendo las últimas modificaciones por las interferencias de varios servicios que atraviesan la traza, pero de todas las grandes obras paralizadas, la única que no arrancó es esta, así que es cuestión de poco tiempo más.

--Donde se ve poco y nada es en materia de parques eólicos.

--Obras nuevas no hay ni habrá, pero movimiento se ve. Están terminando de armar los últimos aerogeneradores en la Genoveva 1 y 2, muy cerca de Cabildo. No ha habido acto inaugural pero sorprende la cantidad de molinos.

--¿Cuántos son?

--Más de 30, y la empresa a cargo de la inversión es Central Puerto.

--¿Te enteraste de que hubo un movimiento de palas en uno de los parques eólicos que está en el acceso a Pehuen Co?

--En realidad fue un mejoramiento de aspas y eso demandó un importante movimiento de grúas y camiones, pero sobre este tema de la energía eólica no tengo buenas noticias para darte.

--¿Qué pasó?

--En ese sector hay tres parques: Pepe I con 29 molinos, Pepe II con 14 y Pepe III con otros 14, pero lamentablemente la ampliación al doble de Pepe III, que ya había sido decidida por Pampa Energía y aprobada por al Muni de Rosales, no se hará. Una pena. Habrá que esperar vientos mejores para la energía eólica.

--Ya que ingresamos en estos temas. ¿Sabés algo del tren a Vaca Muerta? ¿Vuelve a tener chances?

--Quien esté en condiciones de asegurarte hoy alguna inversión es mago, pero estos días se conoció el interés de PowerChina, una empresa de esa nacionalidad que ya tiene varias obras en el país y que se suma el interés de la firma rusa RZD. Veremos qué pasa.

--¿Algo del puerto?

--Sí, pero no del puerto de Bahía, sino de Rosales. Existe preocupación por lo sucedido días atrás.

--Ni idea, tirame más data.

--El principal proveedor de Oiltanking, la empresa Cintra, aparentemente tiene problemas de mantenimiento en sus embarcaciones y esto termina afectando a la planta de tanques y al suministro de crudo.

--Algo leí sobre un pontón grúa que fue inhabilitado por Prefectura para navegar.

--Sí y la pregunta que se hacen muchos es si la empresa realmente quiere resolver el problema.

--Bueno, ya lo sabremos, pero pasemos a otros temas. ¡Cómo están tus amigos del diario con las noticias policiales, no tienen respiro!

--Tal cual. No hay descanso. Ahora con la continuidad del caso de la millonaria entradera, que ha dado mucha tela para cortar.

--Claro, lo decís por la cantidad de dinero que robaron, por la posible vinculación policial con el “robo” de parte del botín y por la fuga de uno de los asaltantes de la comisaría Sexta.

--Exacto. Por todo eso y más. Porque hay otros detalles que llaman la atención.

--¿¡Más!?

--Sí, por ejemplo el sorprendente caso del testigo civil que supervisó el secuestro de la plata durante el operativo en Villa Talleres, donde cayeron dos de los delincuentes.

--¿Por qué sorprendente?

--Porque en su declaración, el hombre -de 38 años y domiciliado en el barrio Noroeste- no solo dijo que la policía lo “levantó” para cumplir con esa carga pública cuando caminaba, pasadas las 12 de la noche, por el sector de Donado e Italia (alejado de su casa y del lugar del procedimiento) sino que también confesó que era la tercera vez que lo hacían cumplir con un trámite de ese tipo.

--¿¡La tercera!? A mí no me tocó nunca, y eso que ando bastante por la calle, je.

--A mí tampoco pero, bueno, es lo que dijo. Antes de este caso había salido como testigo de la detención de una persona en la calle Rosales y también de uno de los allanamientos en el marco de la causa contra Juan Suris, concretamente el que tuvo lugar en la casa de sus padres.

--Mirá vos.

--El viernes charlaba en los Tribunales con un abogado que peina canas y recordábamos el caso de otro testigo “todoterreno” en Bahía, hace más de 20 años.

--Parece que hay más de una “coincidencia”, je.

--Sí. El caso de Juan Carlos Beltrán, que en 1997 fue testigo, pero con un protagonismo más fuerte, en dos causas por homicidio: la de la trabajadora sexual Viviana Aguilera -un caso de mucha repercusión y que en algún momento también rozó a la policía- y la de un quiosquero del barrio Sánchez Elía, de nombre Ricardo Zapata. La coincidencia es que ambos crímenes quedaron impunes, pese a los dichos de aquel testigo que direccionaban la causa en un sentido determinado.

--Uff. ¿Y de la investigación del caso de la entradera hay algo nuevo?

--Están en plena tarea pericial con los celulares secuestrados, para ver si existe responsabilidad policial en la “desaparición” de parte del millonario botín. Y me enteré de que están tratando de determinar si un sospechoso detenido en el Conurbano, por otro hecho, pudo haber participado en el asalto a la familia Vélez.

--¿Y cuál sería la relación?

--Se trata de un hombre que cayó en la zona de Tigre por otro delito, con varios miles de dólares en su poder y la sugestiva y reciente compra de al menos tres vehículos (dos motos y un auto). Pero lo que lo podría vincular es que en su celular encontraron un enlace a una nota de la entradera en Bahía y un mensaje destinado a “alguien” en el cual se adjudicaba su coautoría. Bajo cierto hermetismo trabaja ese dato el fiscal Mauricio Del Cero con un colega de Tigre.

--Donde sigue habiendo mucho malestar es entre las fuerzas policiales por los constantes agravios de uno de los abogados de la madre de Facundo contra la policía en general, a partir de sus sospechas relacionadas con la muerte del joven.

--Es cierto que se ha extralimitado de manera sorprendente, al punto de hablar de un complot, de involucrar a fiscales, jueces, periodistas y medios, algo bastante habitual en el proceder de uno de los abogados de la querella.

--Hay una entidad que dijo basta: la Asociación Profesional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (APROPOBA). Su secretario general, Miguel Reynoso, le mandó una carta documento, cansado de tolerar las expresiones ofensivas.

-Ah, avanzó en firme.

-Sí. Lo intimó para que se abstenga de seguir realizando expresiones de ese tipo contra los integrantes de la fuerza y pidió su rectificación por esta vía, por los medios periodísticos donde se expresó así como las redes sociales, bajo advertencia de iniciar acciones legales. Reynoso, domiciliado en Mar del Plata, está siendo asesorado por el estudio jurídico Ferrá-Gómez-Lucha.

--Bueno, ya se está haciendo tarde y tengo que volver para encender el fueguito de cada domingo. Así que cuidate y hasta el próximo domingo, amigo.

--Dale, veo que no te privás de nada, salvo de pagar las rondas de café. Chau, nos vemos en una semana.