José Gianolli: “Tenemos un plan de salvataje para los clubes y asociaciones”

"Tiene que haber un cambio en las bochas, estoy convencido. Incluso en el formato, porque esta disciplina que practicamos en nuestro país no se corresponde con lo que se juega a nivel mundial. Hemos tenido campeones mundiales de Zerbín y Raffa Volo, pero no se puede pretender que haya 12 mil jugadores que banquen a quienes compiten en el más alto nivel”.

La crítica de José Gianolli, presidente de la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires, no apunta a desmerecer los logros obtenidos en los últimos años por jugadores que representaron al país, pero sí en buscar una solución para quienes se encuentran marginados del sistema.

“Cada disciplina se tiene que autofinanciar. La mayoría no puede bancar a 8 o 10 jugadores que viajan todos los años. Quiero que se siga jugando de esa manera, y estar presente en los mundiales, pero es necesario utilizar otros recursos. Si no es así, que todos los jugadores tengan la posibilidad de competir y no sean siempre los mismos”, señaló.

-¿Los cambios reglamentarios perjudican a la bocha tradicional?

-Sí. Nos paró la pandemia, pero el reglamento para este 2020 apuntaba a una sustitución que hacía del juego tradicional algo parecido a Raffa Volo.

“Era jugar prácticamente de raffa; o bocha que tocaba la tabla iba afuera. Ni los pisos de este país están preparados. Tampoco la gente, porque el 70% del padrón tiene más de 55 años. Y un 80% son jugadores de tercera categoría. No estamos para jugar a eso”.

-Parece difícil hoy oponerse a los cambios.

-Esos cambios me llevaron a enfrentarme con el presidente de la Confederación Argentina de Bochas (Héctor Limardo). Y me hicieron definir para lanzarme a una candidatura a la presidencia en 2022.

-¿En qué difiere de lo que opina la Confederación?

-Hay una palabra que usa siempre el presidente de la Confederación: “Hay que alejar a la gente que toma alcohol de las canchas de bochas…”. Puedo estar de acuerdo con eso, pero el verdadero motivo es que ellos forman parte de la Confederación Internacional de Bochas (CIB) y reciben presiones para que se juegue así. El vicepresidente de la CIB y el presidente de la Confederación Sudamericana son argentinos.

“Después, atrás, están las modificaciones reglamentarias, el cambiar y comprar bochas nuevas, crear pisos con superficies costosas...”.

-En algún momento se apuntó al juego olímpico.

-Estamos lejos de eso. Hablé con el subsecretario de Deportes de la Nación y con el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein, y las bochas está muy lejos. Para esos niveles de la Confederación Argentina de Deportes, de las cual nos desafiliamos hace 5 años, somos un deporte anecdótico y antiguo, que no es tenido en cuenta para los Juegos Olímpicos. Después de 10 años diciendo que íbamos a ser deporte olímpico, el presidente de la Confederación de Bochas reconoció que no será así.

-Usted recorre mucho la Provincia. ¿Qué le piden los presidentes de las asociaciones y los clubes?

-Empezamos a producir algunos cambios hace dos años y lo primero que logramos introducir fue un bono para cada Asociación. Así el jugador juega gratis todo el año y la Asociación percibe una comisión por ese bono. Vamos por la tercera edición, lo que nos ha dado una tranquilidad en la parte económica.

-¿Qué pasará con el jugador que ya abonó la estampilla este año?

-El que compró la estampilla y, con mucho sacrificio, pagó la rifa, va a tener la estampilla gratis el año que viene. Además, las asociaciones van a tener gratis tantas rifas como hayan comprado este año.

"Por caso, Bahía compró 200 estampillas e igual cantidad de rifas. El año que viene esos 200 jugadores jugarán gratis y Bahía va a recibir 200 rifas que representan un presupuesto de 800 mil pesos gratis que les va a otorgar la Federación. Vamos a subsidiar, sin necesidad de reintegro".

-¿Y aquellos que no compraron la rifa?

-En Bahía son unos 50 o 60. Esos sí tendrán que comprarlas. La Federación, junto con los dos sponsors que hemos conseguido, podrá solventar los campeonatos.

"Y estamos trabajando con PAMI y ANSES Regional, en Tandil, para reactivar los torneos de los abuelos bonaerenses. Enviamos una nota al secretario de Deportes y al gobernador. Ya contamos con folletería para las asociaciones; la intención es llegar a 123 distritos para poder organizar torneos de abuelos.

-¿Y los chicos?

-Vamos por la tercera edición del "Arrimemos al Chico". Hemos sumado a más de 800 chicos en la Provincia. Cuando asumimos eran apenas 30.

"Tenemos el respaldo de un diputado de Tres Arroyo (Pablo Garate) y un exconcejal, con quienes hemos gestionado un subsidio para los clubes y, luego, vendrá la ayuda para las asociaciones.

"Implementamos un plan de salvataje. Lobos, Ezeiza y Chascomús prometieron volver; y se sumarían Mar de Ajó y Bragado. Hay asociaciones con deudas, pero estoy en contacto permanente y todos se han comprometido a pagar.

"No puedo reprimir a nadie ni tomar medidas antipáticas porque considero que es un momento delicado y no se puede presionar a nadie. Tengo la voluntad de ellos; es suficiente con eso".

-¿Qué le pide el jugador de bochas?

-Los que más se acercan son los jugadores de tercera. Piden acompañamiento en el tema cambios reglamentarios, porque ellos se ven perjudicados. Un jugador que hace 40 o 50 años juega a las bochas sufrió cambios muy bruscos.

“Hay que modernizarse. Argentina es una potencia a nivel mundial y lo que se hizo bien no debe cambiar, pero el jugador quiere sguir jugando a la bocha criolla y necesitan ser escuchados, tener representatividad".