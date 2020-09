Ale Sergi: "Tal vez sea un buen momento para escuchar y dejar de pensar en las propias necesidades"

La banda argentina de pop Miranda!, que el año que viene festejará sus dos décadas de trayectoria, se convertirá este viernes en la primera agrupación del país en dar un recital vía streaming en un estadio en tiempos de aislamiento social, y se presentará en el Movistar Arena, donde apuntará a “acercarnos a la gente y a acercar a la gente a nosotros”, expresó el cantante y compositor Ale Sergi.

“Para nosotros significa básicamente volver a tocar juntos y volver a compartir nuestro show con la gente, con nuestro público; porque hace mucho tiempo que no podemos tocar en vivo para ellos y va a ser la primera vez después de un montón de tiempo. Y tenemos la fortuna de que lo vamos a hacer desde un estadio hermoso, un Arena bastante nuevo acá en Argentina, en el que todavía no habíamos tocado nunca, así que va a ser nuestro debut en ese lugar”, dijo Sergi, líder del grupo junto a Juliana Gattas.

Consultado acerca del desafío que implica tocar en un predio con capacidad para 12.000 personas y sin gente, el músico contó que se están preparando de una manera “bastante concienzuda”, con la intención de ofrecer algo diferente a su público.

“Estamos trabajando todos los días, hablando, ultimando detalles, porque queremos que no sea una simple transmisión de un concierto en vivo nuestro, sino que tenga algunos elementos de interacción con la audiencia”, indicó Sergi.

“Queremos de alguna manera acercarnos a la gente y acercar a la gente a nosotros. Al no estar en presencia es una cosa diferente —continuó—. Pero el público sí que va a estar; por más que no lo estemos viendo, va a estar. Y lo que queremos es sentirlo y que ellos nos sientan a nosotros lo más cerca posible. Así que estamos tratando de orientar la experiencia en esa dirección”.

El dúo se formó en 2001, en plena crisis económica del país. A lo largo de su recorrido atravesó varias etapas —pasó de ser un fenómeno pop a erigirse en una banda popular— y supo crecer a través de los años a partir de un sonido que remite al pop de los años 80 y de su característico contrapunto vocal, rasgo que los distingue hasta hoy. Ganaron tres premios Gardel y oficiaron como invitados para ser jurado en programas de televisión, entre muchas otras cosas.

Luego de Casi feliz —que compusieron como tema principal de la serie homónima de Netflix creada y protagonizada por Sebastián Wainraich— Miranda! lanzó la canción Luna de papel, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que está acompañada por un videoclip.

Sergi comentó que el tema está inspirado un poco en una película del mismo nombre y otro poco en la desventura personal de quien la canta: “Luna de papel es una canción que en su letra plantea la alternativa de resignar o de dejar de querer tener la razón en todo, y correrse y escuchar un poco lo que la otra persona tiene para decir, por más que no sea lo que más nos agrade, o no sea lo que queramos escuchar”.

“Escucharlo y tratar de salirnos de nuestro ego y tratar de asimilar la sensación que la otra persona tiene con respecto a la discusión que se está llevando —prosiguió—. Habla de una situación de pareja y habla de tratar de buscar nuevos métodos de conciliación, para que la discusión no termine siempre en lo mismo. Tal vez sea un buen momento para escuchar y correrse un poco y dejar de pensar en las propias necesidades. Tal vez no. La canción solamente lo plantea, no da una solución clara. Es un planteo”.

Télam: El espíritu musical de la canción se puede enmarcar en los sonidos de los 80.

Ale Sergi: La canción es claramente un retro 80, un electropop muy ochentoso. Nuestro estilo musical preferido te diría, influenciado por Pet Shop Boys, Erasure, y todas las grandes bandas de tecno pop de ese momento. Es un sonido que por más que sea retro a mí me parece que se mantiene actual, porque lo sigo escuchando en algunas producciones, sobre todo de The Weeknd o de Dua Lipa, que meten cosas así y a mí me entusiasma eso retro porque es mi sonido preferido.

T: Están adelantando canciones de lo que será un nuevo disco, ¿podés contar algo de lo que viene?

AS: Ya adelantamos cuatro canciones del próximo disco: Me gustas tanto, Un tiempo, Casi feliz y Luna de papel. Yo creo que las cuatro representan muy bien lo que el disco se trae. Vamos a seguir adelantando más, planeamos tres singles más del álbum. Es un disco con muchas canciones con potencial de singles. Y básicamente es un disco que revive el espíritu de Miranda!.

T: ¿Se puede decir que el disco de algún modo sintetizará el espíritu del grupo?

AS: Como vamos a cumplir veinte años el año que viene, tratamos de hacer un disco que tenga todos los condimentos que siempre fueron distintivos en nuestra música y en nuestra estética. Entonces me parece que las canciones que fuimos adelantando son diferentes entre sí, pero comparten ese universo. No queremos en este próximo disco ir a otro universo diferente y desconocido, queremos autocelebrarnos por nuestros veinte años y volver a conectar con lo que siempre nos unió, con la música que siempre nos gustó.

Las entradas para el show de Miranda! de este viernes están a la venta en Livepass: https://livepass.com.ar/events/miranda-live-streaming.