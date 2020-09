El Gabinete Económico analizó el impacto del IFE y proyecta 300 mil empleos con el Plan Potenciar Trabajo

El Gabinete Económico analizó hoy el impacto del IFE sobre la economía, que llega a casi 9 millones de familias, y proyectó que el Plan Potenciar Trabajo podría "crear 300.000 empleos mediante diferentes herramientas".

El encuentro, que se extendió casi dos horas en el salón de los Científicos Argentinos de la Casa Rosada, también sirvió para tratar el cronograma del tercer pago del IFE.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, indicó que el Plan Potenciar Trabajo fue otro de los puntos que se trataron durante el encuentro, ya que vincula "cinco sectores productivos".

"Pusimos en marcha el plan que, básicamente, apunta a la mano de obra intensiva en cinco sectores: construcción; producción de alimentos; textil; la economía del cuidado que son las personas que cuidan a otras personas; y reciclado", precisó Arroyo.

Según indicó la Jefatura de Gabinete en un comunicado, Potenciar Trabajo apunta a "crear 300.000 puestos de trabajo mediante las diferentes herramientas del plan".

Por su parte, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, afirmó que aunque no haya finalizado el cronograma de pagos del tercer IFE, el impacto del mismo se puede ver "en los comercios de proximidad, en la economía local y en el consumo de las familias".

"La crisis económica que vivimos en estos últimos 4 años dejó a millones de argentinos afuera de la posibilidad de trabajo y salario digno. Nosotros vamos a trabajar para incorporar a todos", resaltó Raverta.

Además, destacó que "no hay una Argentina que se desarrolle sin que se desarrollen sus familias, y no hay familias que se desarrollen si no hay una política de Estado que desarrolle a la Argentina".

"Nuestro desafío es volver a poner la Argentina en marcha, y eso se logra con un mercado laboral que incorpore a los argentinos y argentinas, a la población económicamente activa", precisó. (NA)