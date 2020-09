Tras el escándalo en Diputados, siguen los cruces entre el oficialismo y Juntos por el Cambio

La polémica entre el oficialismo y la oposición tras el escándalo en Diputados continuó hoy con cruces de dirigentes de ambos sectores por el protocolo de sesiones virtuales.

El propio presidente Alberto Fernández hizo una mención al asunto durante el acto que encabezó por el Día de la Industria, donde le envió un mensaje a la oposición al afirmar que "se paran del lado de la Argentina que se frena".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, denunció que la oposición difundió su número de teléfono y por ello recibió "460 mensajes" durante la madrugada, algunos con amenazas de muerte, en medio de la pelea con Juntos por el Cambio

El tigrense dijo que se presentará a la Justicia para determinar de dónde vinieron las amenazas contra él y su familia, y también para que se averigüe quién hizo circular su número de teléfono.

El diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés criticó la posición de Juntos por el Cambio en la última sesión legislativa, al afirmar que "fue muy triste" lo que hizo ese espacio y le atribuyó esa postura a "alguien que llamó de Europa", en referencia al ex mandatario Mauricio Macri.

"Fue muy triste lo que hizo Cambiemos ayer, no tienen política y recurren a estas cosas. Durante ocho horas charlamos con Cambiemos en labor parlamentaria y de pronto alguien llamó de Europa o no se de donde para frenar todo", sostuvo en referencia a Macri, quien se encuentra desde hace tres semanas en ese continente

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En tanto, el diputado de la UCR Luis Petri aseguró que la oposición propuso prorrogar las sesiones telemáticas por 30 días si el oficialismo respetaba no tratar temas judiciales y previsionales, lo que no fue aceptado por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, de quien dijo que "no estuvo a la altura de las circunstancias".

Al respecto, insistió en que "el protocolo" de sesiones telemáticas "establecía que para renovarse necesitaba el consenso de todas las fuerzas parlamentarias, no mayoría", mientras que lamentó que Massa "tiene la tarea de hacer cumplir el reglamento y no hizo eso" porque debió "reconocer que el protocolo estaba caído".

Su compañero de bancada Facundo Suárez Lastra dijo que le quedó "una sensación amarga de un mal funcionamiento del Congreso" por la sesión de este martes y consideró que a Massa "le agarró un ataque cristinista atropellador".

"Jamás dijimos que había temas que no debían ser tratados. Dijimos que algunos temas son inoportunos y pedimos que los retiraran, como la reforma judicial", agregó.

En tanto, el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff aseguró que "fue una noche absurda y bizarra para la democracia" argentina y remarcó que "las sesiones virtuales no funcionan".

Por su parte, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, afirmó que la oposición brindó "un espectáculo patético" durante la sesión de este martes, en la que no se logró un acuerdo por el protocolo de debates virtuales.

"Me quedé con un sabor amargo. En la sesión destilaban odio y afuera se vivieron escenas violentas también. No pueden superar la derrota de octubre. Tienen que hacer terapia y ver cómo se reordenan desde lo personal para después ver cómo se reordenan desde lo colectivo", consideró. (NA)